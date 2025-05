Was heute wichtig ist

Dobrindt kündigt schnelle Maßnahmen gegen illegale Migration an. „Es wird sofort Entscheidungen geben“, sagt der künftige Innenminister. Grenzschließungen werde es dem CSU-Politiker zufolge nicht geben, aber stärkere Kontrollen. Zu möglichen Maßnahmen sei er bereits mit europäischen Nachbarn im Austausch. Er hofft auch, mit einem Umsteuern an der Grenze angesichts hoher Wahlergebnisse für die AfD die gesellschaftliche Spaltung zu überwinden. Zum Artikel (SZ Plus)