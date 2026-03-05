Misstöne zwischen Deutschland und Spanien nach Trump-Kritik. Was die Spanier besonders erregt: Merz versäumte es während seines Besuchs im Weißen Haus nicht nur, den spanischen Ministerpräsidenten Sánchez in Schutz zu nehmen. Er bestätigt auch noch, dass Madrid die Investitionsziele der Nato nicht erfüllen wolle, was Trump ebenfalls kritisierte. Zum Artikel

US-Torpedo versenkt Kriegsschiff – Iran spricht von „Gräueltat auf See“ Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg setzen die USA einen U-Boot-Torpedo gegen ein feindliches Schiff ein. Der Angriff ist Teil einer weitreichenden Operation gegen die Marine Irans, die ein klares Ziel hat. Zum Artikel

Wie die USA iranische Kurden in den Krieg involvieren. Trump ermutigt kurdische Kämpfer zum Aufstand gegen die Mullah-Diktatur in Iran. Doch die Volksgruppe hat schlechte Erfahrungen mit den Versprechen von US-Präsidenten gemacht. Zum Artikel

Flottenchefin bei Hapag-Lloyd: Ihre Schiffe hängen an der Straße von Hormus fest. Als Leiterin des Krisenstabs der Hamburger Reederei hat Silke Lehmköster gerade viel damit zu tun, die Crews und die Kunden zu beruhigen. Die Lage ist allerdings „völlig unübersichtlich“. Zum Artikel

Was heute wichtig war

Neue Grundsicherung: Union und SPD schaffen das Bürgergeld ab. Der Bundestag beschließt die Reform der Sozialleistungen für Langzeitarbeitslose. Ab Juli soll die neue Grundsicherung mit verschärften Sanktionen und strengeren Vermögensregeln gelten. Wer drei Jobcenter-Termine verpasst, dem wird das gesamte Grundsicherungsgeld und später auch die Miete komplett gestrichen. Weitere Reformen sollen folgen. Zum Artikel

MEINUNG Nun muss der Staat den Bedürftigen aber auch wirklich helfen

Renten steigen um 4,24 Prozent. Von Juli an bekommen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland deutlich mehr Geld, kündigt Arbeitsministerin Bas an. Die Renten steigen damit erneut stärker als ‌die Inflation. Die Bundesregierung erwartet bislang für dieses ‌Jahr eine allgemeine Preissteigerung von 2,1 Prozent. Grundlage ‌der jährlichen Anpassung ist ‌die Entwicklung der Löhne und Gehälter. Zum Liveblog

Bundestag erleichtert den Abschuss von Wölfen. Berlin macht den Weg frei für eine Änderung des Jagdrechts. Demnach wird der Wolf ab sofort in der Liste der Tiere geführt, auf die Jäger zwischen Juli und Oktober anlegen dürfen. Neben Schrot sind auch Bolzen oder Pfeile erlaubt. Das betrifft hauptsächlich den ländlichen Raum und hier vor allem die ostdeutschen Bundesländer. Zum Artikel

Prozess gegen Neonazi-Gruppe „Letzte Verteidigungswelle“ beginnt. Die acht Angeklagten sind Mitglieder einer militanten und rechtsextremistischen Vereinigung. Sie sollen tödliche Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte geplant, Kugelbomben gekauft und mehrere Menschen verprügelt haben. Ihr mutmaßliches Ziel: das Ende der Demokratie. Einer der Angeklagten ist erst 16. Zum Artikel

Buchhandlungen wollen gerichtlich gegen den Verfassungsschutz vorgehen Drei linke Buchläden, die wegen Extremismusverdachts von der Nominiertenliste für den Deutschen Buchhandlungspreis gestrichen wurden, wollen sich juristisch zur Wehr setzen. Die Geschäftführerin des Ladens „Rote Straße“ in Göttingen fragt sich, ob sie je die Gründe für die Überwachung erfahren wird. Zum Artikel

Was heute sonst noch wichtig war