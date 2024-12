SPD, Grüne und Union einigen sich auf Finanzierung des Deutschlandtickets . Zumindest für das kommende Jahr ist das beliebte Ticket gesichert. Derzeit kostet es 49 Euro im Monat, vom neuen Jahr an sollen es nach einem Beschluss 58 Euro sein. Zum Artikel

Schuldspruch gegen Trump bestätigt. Dem designierten US-Präsidenten gelingt es nicht, das gegen ihn verhängte Urteil im Schweigegeld-Prozess zu kippen. Wann das Strafmaß verkündet wird, bleibt weiter unklar. Es könnte auch erst nach dem Ende von Trumps zweiter Amtszeit im Jahr 2029 so weit sein. Zum Liveblog über die US-Regierung

Trump plant mehr als 25 Dekrete gleich am Anfang seiner Amtszeit. Ganz oben auf der Liste steht vieles was mit Einwanderung zu tun hat. Dem Vernehmen nach soll niemand mehr einen US-Pass bekommen, dessen Eltern keine Aufenthaltsgenehmigung vorweisen können. Außerdem möchte Trump sofort Einfuhrzölle erlassen. Da der Republikaner auf Öl und Gas als Energiequelle setzt, steht auch der nächste Rückzug aus dem Pariser Klimaabkommen bevor. Zum Artikel (SZ Plus)

Größter Eisberg der Welt in Bewegung. Vor Jahrzehnten ist A23a vom Festland abgebrochen, seitdem steckte er in der Antarktis fest. Nun driftet der etwa 4000 Quadratkilometer große Eisberg gen Norden. Zum Artikel

Scholz: „Fritze Merz erzählt gern Tünkram“. Der Bundeskanzler wirft dem Oppositionsführer vor, Unsinn über ihn zu verbreiten. Merz verbittet sich das. Ein Video über Scholz und SPD-Chefin Esken wirft Fragen auf. Zum Liveblog über die Bundestagswahl

USA: Tiktok hofft auf Aufschub des Verbots. Der Videoplattform droht durch ein Gesetz das baldige Aus in den USA. Nun hofft das Unternehmen offenbar, die Angelegenheit lange genug hinauszögern zu können, bis Trump an der Macht ist. Dieser will Tiktok gerne erhalten. Zum Artikel

China bedroht seine Nachbarn. Mit der größten Marineübung seit Jahrzehnten will Peking vor allem Taiwan einschüchtern. In einem unangekündigten Großmanöver fährt die chinesische Regierung 90 Schiffe der Marine und Küstenwache auf, davon zwei Drittel Kriegsschiffe. Zum Artikel

