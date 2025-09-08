Zum Hauptinhalt springen

Nur 14 Prozent der Franzosen vertrauen ihm: Premierminister François Bayrou (l), hier mit Präsident Emanuel Macron. (Foto: Ludovic Marin/AFP POOL/dpa)

Von Philipp Saul

Frankreichs Premier Bayrou stellt Vertrauensfrage. Weil er für sein Sparbudget für 2026 ohnehin keine Mehrheit bekommen würde, begibt sich Bayrou an diesem Montag auf eigenen Wunsch ins politische Verderben. Er weiß, dass er die Vertrauensfrage höchstwahrscheinlich verlieren und nach nur acht Monaten aus dem Amt scheiden wird. Zum Artikel

Trump erteilt Hamas „letzte Warnung“. Kurz vor Israels drohender Großoffensive in Gaza-Stadt versucht der US-Präsident, eine diplomatische Lösung zu erzwingen. Israel habe seine Bedingungen akzeptiert, es sei an der Zeit, dass auch die Hamas sie akzeptiere. Die Hamas zeigt sich kurz darauf zu „sofortigen Verhandlungen“ bereit. Zum Liveblog

EXKLUSIV Umstrittener Biokraftstoff bei Autofahrern gefragt. Weiter Diesel fahren, aber 90 Prozent CO₂ einsparen? Das verspricht der Biosprit HVO100. Vor allem freie Tankstellen bieten ihn an, mit Erfolg. Zugleich wachsen die Zweifel daran, was er für das Klima bringt. Kritiker sagen zum einen, der Kraftstoff könnte indirekt dazu beitragen, dass Regenwaldflächen für den Palmölanbau weichen müssen. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutschland gewinnt 3:1 gegen Nordirland. Das DFB-Team zeigt erneut eine lange Zeit durchwachsene Leistung, zur Pause pfeift das Kölner Publikum. Es scheint ihr weiterhin an Selbstvertrauen zu mangeln. Nach dem Unentschieden zur Pause erzielt der eingewechselte Amiri das erlösende 2:1, kurz darauf verwandelt Wirtz einen Freistoß. Zum Artikel (SZ Plus)

Alcaraz gewinnt US Open. Im Endspiel von New York dominiert der Spanier den Italiener Sinner mit 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. Damit gleicht er zum 2:2 nach Grand-Slam-Turniersiegen im Jahr 2025 aus. Beim Besuch von US-Präsident Trump buht das Publikum. Am Einlass gibt es wegen der scharfen Sicherheitskontrollen lange Wartezeiten, zu Beginn der Partie sind in der Arena viele Plätze leer. Zum Artikel

