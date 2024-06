Gündoğan spielt wie beflügelt. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft erfindet beim 1:0 die Torchance, erkämpft den Ball und legt ihn schließlich zum Torschuss vor. Nach der Pause trifft er auch selbst. Rechtsverteidiger Kimmich legt den Ball zu Spielbeginn einem Ungarn vor, ist danach aber hellwach. Und Torwart Neuer hält herausragend, bis er doch wieder einen Ball fallen lässt. Zur Einzelkritik (SZ Plus)

SZ-Liveticker zum Nachlesen: Nächstes Ziel: Gruppensieg!

Stimmen zum Spiel: Nagelsmann: "Im November hätten wir dieses Spiel noch nicht gewonnen"

Detailansicht öffnen Thomas Müller blickt vor dem Spiel gegen Ungarn suchend durch das Stuttgarter Stadion. (Foto: Christian Charisius/dpa)

Die eindrücklichsten Szenen der EM in Bildern. Müller gibt den Chefinspekteur im Stuttgarter Stadion. Die ungarischen Fans punkten mit originellen Schildern. In Hamburg übernehmen kroatische Fans die Reeperbahn und in Frankfurt haben die Ampelmännchen auf Fußball umgeschaltet. Zum Artikel

Schottland und die Schweiz trennen sich 1:1. Der Schweizer Shaqiri schießt ein Traumtor, doch auch das reicht nicht zum Sieg, sondern nur zum Ausgleich. Zuvor hat Schär den Ball ins eigene Netz gelenkt. Die Schotten sind spielerisch unterlegen, erkämpfen sich aber ihre Chancen. Zum Artikel

Italien: Vor dem Duell mit Spanien erfreut sich das Land an der "Aura" von Innenverteidiger Calafiori (SZ Plus)

Spanien: Trainer De la Fuente hat seinem Team eine Geradlinigkeit beigebracht, die sich noch auszahlen könnte

Slowenien gegen Serbien: Die Wege der Angreifer Mitrovic und Sesko hätten nicht unterschiedlicher verlaufen können

Söder bei Lanz: Wie sehr dürfen Politiker den Fußball vereinnahmen? (SZ Plus)

TV-Kritik zur EM: Die Zweierkette der ARD, bestehend aus Schweinsteiger und Bommes, fällt während des Spiels in der Co-Moderation hoffnungslos auseinander (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

Scholz berät mit Ministerpräsidenten über unregulierte Migration. Wird Deutschland künftig Asylverfahren außerhalb der EU organisieren? Werden Straftäter auch in Krisenländer wie Afghanistan und Syrien abgeschoben? Scholz möchte als Sicherheitskanzler wahrgenommen werden. Die Union treibt den Kanzler mit der Forderung vor sich her, Asylverfahren künftig nach britischem Vorbild zu organisieren. Zum Artikel (SZ Plus)

Zwischenstopp: Usbekistan könnte Teil einer Abschieberoute nach Afghanistan werden

Israels Militärsprecher zweifelt an Zerstörung der Hamas. Armeesprecher Hagari äußert in einem TV-Interview Zweifel am erklärten Kriegsziel von Netanjahu: „Wer glaubt, wir könnten die Hamas ausschalten, irrt sich.“ Über die provisorische Anlegestelle der US-Streitkräfte im Gazastreifen sollen am Donnerstag wieder Hilfsgüter entladen werden können. Zum Liveblog über den Krieg im Nahen Osten

Militärpakt zwischen Russland und Nordkorea beunruhigt Nato. Das neue Verteidigungsbündnis zwischen Moskau und Pjöngjang unterstreicht nach Ansicht von Nato-Generalsekretär Stoltenberg die Bedeutung einer geeinten Front der Demokratien. Nach seinem Besuch in Nordkorea ist der russische Präsident Putin derweil in Vietnam eingetroffen. Zum Liveblog über den Ukraine-Krieg

EXKLUSIV Durchsuchung bei Steuerberatern von Milliardär Usmanow. Lange war es ruhig im Verfahren wegen möglicher Steuerhinterziehung in dreistelliger Millionenhöhe. Doch am Mittwoch durchsuchten Fahnder mehrere Räume. Die Ermittler gehen augenscheinlich dem Verdacht nach, dass zwei Steuerjuristen dem russischen Oligarchen mit Rat und Tat dabei geholfen haben, eine mögliche Steuerpflicht in Deutschland zu verschleiern. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Bildungsministerium: Stark-Watzinger würde ihren Fördergeld-Skandal gern für beendet erklären, aber der Vorwurf einer Verletzung der Wissenschaftsfreiheit gibt noch Fragen auf

Großbritannien: Personenschützer von Premier Sunak soll auf Wahltermin gewettet haben