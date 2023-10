Deutsche im Gazastreifen warten verzweifelt auf Hilfe der Bundesregierung. In dem von Israels Armee beschossenen und von der Terrorgruppe Hamas beherrschten Gebiet stecken auch zahlreiche Ausländer fest. Unter ihnen ist nach Angaben des Auswärtigen Amtes auch "eine niedrige dreistellige Anzahl" von deutschen Staatsbürgern. Einige von ihnen wollten nur ihre Verwandten besuchen, als am 7. Oktober der Krieg losbrach. Zum Artikel (SZ Plus)

Verletzte bei antisemitischen Übergriffen auf Flughafen in Dagestan. In der russischen Teilrepublik stürmen offenbar viele Menschen einen Flughafen, an dem eine Maschine aus Israel ankommt. Auf einem Video, das der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, ist zu sehen, wie vor allem junge Männer Palästina-Flaggen schwenken, durch den Flughafen rennen und "Allahu Akbar" rufen. Israel meldet neuen Beschuss aus Libanon. Zum Liveblog

Was heute wichtig ist

Scholz setzt seine Reise in Westafrika fort. Der Bundeskanzler ist am Montag in der nigerianischen Küstenmetropole Lagos und spricht dort über wirtschaftliche Zusammenarbeit und Migration. Generell trifft der Bundeskanzler in Nigeria und Ghana auf selbstbewusste Gastgeber - und auf Menschen, für die Deutschland kein Wunschziel ist. Zum Artikel

Steigende Zinsen bergen auch Risiken für Sparer. An diesem Montag ist Weltspartag. Jahrelang konnten sich Sparerinnen und Sparer darüber wegen der Null- und Negativzinsen nur ärgern. Das müssen sie jetzt nicht mehr: Wer Angebote vergleicht, kann derzeit um die vier Prozent Zinsen für das Ersparte herausholen. Aber viele Angebote haben Tücken. Zu den Fragen und Antworten (SZ Plus)

Lukaschenko versucht, geflüchtete Landsleute zurückzuholen. Hunderttausende Menschen sind aus Belarus geflüchtet, auch in Deutschland leben knapp 30 000 Menschen mit belarussischer Staatsangehörigkeit. Der Diktator will sie nun für jeden Behördenakt in ihr Land zwingen, etwa wenn der Pass verlängert werden muss. Doch viele Rückkehrer müssen in ihrer Heimat eine Festnahme fürchten. Zum Artikel (SZ Plus)

Frankreich will Banlieus befrieden. Nach den Aufständen der Jugend im Sommer legt die französische Regierung einen Plan vor, wie der Staat die "Quartiers" aus der Ghettoisierung befreien will - mit neuer Härte und neuer Hilfe. So soll es einerseits strengere Strafen für kriminelle Jugendliche geben, andererseits mehr soziale Angebote in schwierigen Wohnsiedlungen. Zum Artikel

Leverkusen besiegt Freiburg - mit einem wundersamen Sololauf von Wirtz. Mit einem 2:1 bleibt Bayer Leverkusen weiterhin Tabellenführer vor dem FC Bayern. Florian Wirtz war der herausragende Mann auf dem Feld. Zum Artikel

Max Verstappen holt Saisonsieg Nummer 16Beim Großen Preis von Mexiko setzt sich der Weltmeister vor Lewis Hamilton und Charles Leclerc durch. Nach einem Unfall von Kevin Magnussen musste das Rennen unterbrochen werden. Zum Artikel

