EXKLUSIV: Marodes Schienennetz: Vorgesetzte bei der Deutschen Bahn sollen zulasten der Sicherheit Druck ausgeübt haben. Ein interner Untersuchungsbericht der Bahn enthüllt nach Informationen der Süddeutschen Zeitung verheerende Missstände bei dem Staatsunternehmen. Dem Bericht zufolge waren für das Streckennetz verantwortliche Beschäftigte jahrelang massiv unter Druck gesetzt worden, die Sicherheit zu vernachlässigen. Zum Artikel (SZ Plus)

EVP-Initiative: Europaparlament stimmt für Verbot von Begriffen wie „Veggie-Burger“. Auch Begriffe wie „Soja-Schnitzel“, „Steak“ oder „Wurst“ sollen dem Willen einer Mehrheit der Abgeordneten zufolge künftig nur noch für tierische Lebensmittel verwendet werden dürfen. Verbraucherschützer und Unternehmen kritisieren das scharf. Die EU-Staaten müssen dem Vorhaben noch zustimmen, damit die Vorgaben in Kraft treten können. Zum Artikel (SZ Plus)

Chemie-Nobelpreis für drei Materialforscher. Susumu Kitagawa, Richard Robson und Omar Yaghi erhalten den Chemie-Nobelpreis für die Entwicklung metallorganischer Gerüstverbindungen (MOF). Die Materialien könnten Wasser aus Wüstenluft gewinnen, Kohlendioxid abscheiden und giftige Substanzen aus der Umwelt einsammeln. Zum Artikel

Gesetzesreform: Bundespolizei darf Drohnen künftig abschießen. Das Kabinett beschließt, eine Spezialeinheit der Bundespolizei aufzubauen, um unbemannte Fluggeräte abzuwehren. Bislang fehlt oft die nötige Technik. Auch die Bundeswehr rüstet auf. Zum Artikel (SZ Plus)

Urteil: Bundesregierung muss Aktionsprogramm zur Nitratbelastung erstellen. Wegen zu hoher Nitratwerte im Grundwasser gibt es seit Jahren Streit um Schutzmaßnahmen. Jetzt hat das Bundesverwaltungsgericht ein deutliches Urteil gesprochen. Demnach muss die Bundesregierung handeln, um die Nitratbelastung des Grundwassers zu senken. Zum Artikel (SZ Plus)

Weltweite Stromproduktion: Erneuerbare Energien überholen erstmals Kohlekraftwerke (SZ Plus)

Börse: Der Goldpreis steigt wie nie. Der Goldpreis ist seit Ende August jede Woche um rund 100 US-Dollar gestiegen und hat am Mittwochfrüh die 4000-Dollar-Schwelle überschritten. In nur wenigen Wochen hat der Kurs des Edelmetalls um mehr als 20 Prozent zugelegt. Experten erwarten einen weiteren Anstieg. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG: GeldanlageDer Goldboom ist ein Alarmzeichen (SZ Plus)

Von der Leyen nennt EU-Luftraumverletzung hybride Kriegsführung. Bei den Vorfällen handele es sich um eine eskalierende Kampagne mit dem Ziel, die Bürger zu verunsichern und die Entschlossenheit der EU zu testen, sagt die EU-Kommissionspräsidentin. Laut Selenskij steckt Russland hinter den Drohnenflügen in Europa. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Frankreichs Regierung steckt weiterhin in einer Krise. Frankreichs Ex-Premierministerin Borne signalisiert überraschend Bereitschaft zur Aussetzung von Macrons umstrittener Rentenreform für politische Stabilität. Die Sozialisten wollen ohne Macronisten regieren und das Land aus der politischen Blockade führen, fordern aber Garantien zur Rentenreform. Zum Artikel (SZ Plus)

Hamas: Listen von Geiseln und Gefangenen mit Israel ausgetauscht. Am dritten Tag der Verhandlungen über einen Friedensplan für Gaza zeigt sich die Hamas optimistisch. Nach eigenen Angaben hat die islamistische Organisation mit Israel Listen von Geiseln und Gefangenen ausgetauscht. Zum Liveblog

Nach Gaza verschleppte Brüder: Ein Lebenszeichen und ein Wettlauf gegen die Zeit. Seit dem 7. Oktober 2023 werden die Zwillinge Ziv und Gali Berman, die auch deutsche Staatsbürger sind, von den Hamas-Terroristen festgehalten. Am Tag ihrer Entführung waren sie 26 Jahre alt. Zum Artikel (SZ Plus)

Katar sieht Gaza-Verhandlungen in „kritischer Phase“. Hamas, Israel und die USA verhandeln in Scharm El-Scheich in Ägypten über einen Waffenstillstand. Optimismus verbreiten alle, aber in der Sache hakt es. Sechs Hürden, die es zu nehmen gilt. Zum Artikel (SZ Plus)