Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

US-Jury entscheidet im Verleumdungsprozess größtenteils für Depp. Die Geschworenen sehen es in allen Punkten als erwiesen an, dass Heard ihren früheren Ehemann mit einem Artikel zum Thema häusliche Gewalt verleumdet hat. In einigen Punkten geben sie aber auch Heard recht, dass ein Ex-Anwalt von Depp ihren Ruf geschädigt habe. Die Jury spricht Depp einen höheren Schadenersatz zu als seiner Ex-Frau. Diese soll mehrere Millionen Dollar zahlen, eine Berufung gilt aber als wahrscheinlich. Zum Artikel (SZ Plus)

Dänemark stimmt für Teilnahme an EU-Verteidigungspolitik. Bei einer Volksabstimmung spricht sich eine große Mehrheit für die Abschaffung eines mehr als 30 Jahre alten dänischen Vorbehaltes aus. Mit diesem klinkte sich das Land bislang als einziger EU-Mitgliedsstaat aus der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik aus. Durch das Votum kann Dänemark künftig mit am Tisch sitzen, wenn über neue EU-Militärmissionen oder die Entwicklung gemeinsamer Waffensysteme und Rüstungsprojekte entschieden wird. Zum Artikel

EU-Kommission will Corona-Hilfen an Polen jetzt auszahlen. Wegen der Justizreform hatte die Europäische Union das Geld lange blockiert. Das polnische Parlament stimmte in der vergangenen Woche jedoch dafür, die umstrittene Disziplinarkammer für Richter abzuschaffen. Nun einigen sich beide Seiten auf einen Plan für die Auszahlung. Zum Artikel

Facebook-Managerin Sandberg geht nach 14 Jahren. Sie galt einst als rechte Hand Zuckerbergs und treibende Kraft hinter dem schnellen Wachstums des Konzerns. Doch das Verhältnis zum Facebook-Gründer soll schon länger abgekühlt gewesen sein. Zum Artikel

Mann erschießt offenbar drei Menschen in einem US-Krankenhaus. Erneut erschüttert ein Schusswaffen-Attentat die USA, diesmal in Tulsa im Bundesstaat Oklahoma. Der Polizei zufolge ist der Täter inzwischen ebenfalls tot. Zum Artikel

Großbritannien feiert Thronjubiläum. Vor 70 Jahren ist Elizabeth II. Königin geworden. An diesem Donnerstag wird dies mit der Parade Trooping the Color in London zelebriert. Premierminister, Krisen und Viren kommen und gehen, aber die Queen bleibt. Das war schon immer so. Nur: Was bleibt von der Monarchie, wenn sie nicht mehr da ist? Zum Artikel (SZ Plus)

Tarifvertrag für Bundestags-Chauffeure rückt näher. Die Fahrbereitschaft des Bundestags gehört zu den Privilegien der Abgeordneten, aber wie sieht es eigentlich mit den Privilegien der Fahrer aus? Seit Mitte März verhandeln die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitgeberseite über einen Tarifvertrag. Dem Vernehmen nach laufen die Gespräche überraschend gut. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Krieg in der Ukraine

Ungewohntes Lob: Melnyk dankt Scholz. Der ukrainische Botschafter begrüßt die angekündigten deutschen Waffenlieferungen. Ungarn blockiert erneut EU-Sanktionen und verlangt den Verzicht auf Strafmaßnahmen gegen das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche. Bundesaußenministerin Baerbock sagt, die Ukraine müsse den Krieg gewinnen. Zum Liveblog

Ex-Kanzlerin Merkel äußert sich zum Krieg. Wie blickt Merkel auf die Ukraine? In einer Festrede beim Deutschen Gewerkschaftsbund spricht die ehemalige Kanzlerin von einem "barbarischen Angriffskrieg Russlands" und einer "unendlichen Traurigkeit". Zur im Raum stehenden Frage, welche Verantwortung sie durch ihre Russland-Politik trägt, gibt Merkel keine Antwort. Zum Artikel (SZ Plus)

Ukraine darf weiter von WM-Teilnahme träumen. Die ukrainische Fußball-Nationalmannschaft schafft es trotz der Belastung durch den Krieg, in einem emotionalen Spiel Schottland 3:1 zu besiegen. Am Sonntag wartet noch Wales als Gegner. Zum Artikel

Bester Dinge

Geklontes Pflanzenparadies. In der australischen Shark Bay gibt es nicht nur Haie, sondern auch eine Tausende Jahre alte Pflanze - die sich vermehrt und vermehrt und sogar Fußballfeldern Konkurrenz macht. Zum Artikel