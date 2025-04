Dax stürzt um fünf Prozent ab. Die Talfahrt der Aktien verschärft sich an Tag zwei, nachdem US-Präsident Trump hohe Zölle auf Waren aus fast allen Ländern angekündigt hat. An der Wall Street stürzen die Kurse so stark ein, wie seit der Corona-Pandemie nicht mehr. Im Dax brechen besonders die Banken ein. Zum Artikel (SZ Plus)

China beschließt Gegenzölle auf Waren für die USA. Auf alle US-Waren werden Zölle von 34 Prozent fällig, kündigt das Finanzministerium in Peking als Reaktion auf Trumps Zollpolitik an. Außerdem will China die Ausfuhren von Seltenen Erden in die USA kontrollieren und setzt elf amerikanische Unternehmen auf eine schwarze Liste. Zum Liveblog (SZ Plus)

Parteiinterne Kritik an Merz und Stand der Koalitionsverhandlungen. An der Parteibasis macht sich das Gefühl breit, von der SPD in den Koalitionsverhandlungen über den Tisch gezogen zu werden. Auch CDU-Bundesvorstandsmitglieder fühlen sich von Merz nicht ausreichend informiert. Im Wirtschaftsrat der Partei regt sich ebenfalls Unmut. Zum Artikel (SZ Plus)

LIVEBLOG Koalitionsgespräche dauern wohl noch bis kommende Woche

EXKLUSIV Streit um Steuergeld für Umweltgruppen entzweit EU-Parlament. Mitglieder der konservativen EVP beklagen die Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen durch die EU-Kommission. Angeführt wird die Kritik von Monika Hohlmeier. Der CSU-Politikerin wird vorgeworfen, mit zweierlei Maß zu messen. Eine Tochterfirma der Baywa AG, in deren Aufsichtsrat Hohlmeier sitzt, erhielt ebenfalls Fördermittel. Zum Artikel (SZ Plus)

Trump verliert laut Nato-Partnern Geduld mit Putin. Der Präsident werde die Hinhaltetaktik des russischen Staatschefs vermutlich nicht mehr lange akzeptieren, soll US-Außenminister Rubio seinen Kollegen in Brüssel gesagt haben. Ein Putin-Vertrauter hingegen schmeichelt Trump nach Gesprächen in Washington. Zum Liveblog über den Krieg in der Ukraine

