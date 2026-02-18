Cyberangriff legt App und Website der Deutschen Bahn lahm. Die Störungen der Auskunfts- und Buchungssysteme sind nach Unternehmensangaben auf einen Cyberangriff zurückzuführen. Inzwischen stehen die Systeme wieder zur Verfügung, wie die Bahn mitteilte. Über mögliche Urheber des Angriffs machte der Konzern keine Angaben. Zum Artikel

EXKLUSIV: Deutsche Dschihadisten in den Irak verlegt. Das US-Militär hat in den vergangenen vier Wochen Tausende in Syrien inhaftierte IS-Mitglieder in den Irak gebracht, darunter auch mindestens zwei Dutzend deutsche Dschihadisten, wie SZ, NDR und WDR aus deutschen Sicherheitskreisen erfahren haben. Einem Teil der verlegten Häftlinge soll in Bagdad bald der Prozess gemacht werden. Schlimmstenfalls droht ihnen die Todesstrafe. Zum Artikel

Spekulationen um vorzeitigen Rückzug von EZB-Chefin Lagarde. Christine Lagarde plant offenbar, früher als geplant ihre EZB-Präsidentschaft zu beenden. Laut Financial Times noch vor der französischen Präsidentschaftswahl, die im April 2027 stattfinden soll. Hintergrund sind offenbar Sorgen, dass nach den Wahlen in Frankreich Rechtspopulisten großen Einfluss haben könnten und die Neubesetzung der EZB-Spitze komplizierter werden könnte. Zum Artikel

Merz lehnt höheren Spitzensteuersatz ab. „Die Zitrone ist ziemlich ausgequetscht“, findet Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Trotz der klaren Absage des Kanzlers zeigt man sich bei der SPD unbeeindruckt: Für die im Frühjahr geplante Reformoffensive müssten sich alle bewegen. Zum Artikel

Merz zweifelt offen an deutsch-französischem Kampfjet. Der Kanzler stellt erstmals das gemeinsame europäische Rüstungsprojekt FCAS öffentlich infrage. Doch ein Umschwenken auf eine Zwei-Jet-Strategie könnte für Deutschland Milliarden Mehrkosten bedeuten. Zum Artikel

E-Patientenakte laut Hausärzten nur eingeschränkt praxistauglich. Seit einem Jahr gibt es die elektronische Patientenakte, doch der Hausärzteverband ist nicht zufrieden: Die Akte sei unübersichtlich und ihr IT-System störungsanfällig. Auch Verbraucherschützer fordern eine Weiterentwicklung der E-Akte. Zum Artikel

Ukraine-Gespräche in Genf ergebnislos beendet. Die zweitägigen Genfer Verhandlungen Russlands und der Ukraine über ein Ende des Krieges sind ohne greifbares Ergebnis beendet worden. Neue Gespräche sollen bald folgen, sagt der russische Chefunterhändler. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Weitere wichtige Themen des Tages

Olympische Winterspiele

Deutsche Langläuferinnen holen Bronze. Das deutsche Duo Laura Gimmler und Coletta Rydzek hat bei den Winterspielen von Mailand und Cortina Bronze im Teamsprint gewonnen. Es ist die erste Medaille für die deutsche Langlaufsparte bei diesen Winterspielen. Zum Artikel

Eishockey-Männer scheitern im Viertelfinale. Ein Lapsus nach dem anderen: Das deutsche Eishockeyteam verliert 2:6 gegen die Slowakei – und verpasst durch das Olympia-Aus eine historische Chance, die so schnell wohl nicht wiederkommen wird. Zum Artikel