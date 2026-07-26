Angriff auf den CSD
Ermittler gehen von Terroranschlag aus. In Berlin wird bei einer Terrorfahrt am Rande des Christopher Street Day eine Frau getötet. Der Verdächtige gilt als islamistischer Gefährder und soll jüngst auf Bewährung freigekommen sein. Zum Artikel
- Berlin: „Das ist ein Angriff auf meine queere Community, auf die Freiheit und auf die Menschli: chkeit“
Radikal – und den Behörden bestens bekannt. Abdul B. war als islamistischer Gefährder aktenkundig und bereits wegen der Vorbereitung einer terroristischen Straftat verurteilt. Noch ist vieles unklar, aber den Sicherheitskräften stellen sich unangenehme Fragen. Zum Artikel
- MEINUNG Die Behörden sind schuld? Alle „Gefährder“ abschieben? Einfache Antworten verbieten sich
- Liveblog zum Angriff auf den CSD: Merz: „Wir sind mehr, wir sind stärker“
Was heute wichtig war
Waldbrände in Spanien und Frankreich: Flammen rücken näher an Bordeaux. In Frankreich breiten sich die Feuer aus. In Spanien beruhigt sich die Lage leicht, doch es gibt es einen ersten Todesfall. In beiden Ländern müssen Hunderttausende Menschen ihre Häuser verlassen. Zum Artikel
- Waldbrände: Kampf gegen die Flammenwände
- Klimawandel: Der schlimmste Sommer, den Frankreich je erlebt hat
Verkehrsminister Schnieder will um Entlassung bitten. Seit klar ist, dass Friedrich Merz Verkehrsminister Schnieder entlassen will, wächst die Solidarität mit diesem. In der Fraktion heißt es, die Personalie stehe für ein viel größeres Problem. Zum Liveblog zur Bundespolitik
Gewalt im Westjordanland eskaliert. Nach einer Schießerei am Freitag, bei der Palästinenser und Israelis starben, hat die israelische Armee eine groß angelegte Militäroperation begonnen. Gewalttätige Siedler üben Rache. Zum Artikel
Weitere wichtige Themen
- Krieg in der Ukraine: Schwere Luftangriffe auf Kiew und Charkiw
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