Ermittler gehen von Terroranschlag aus. In Berlin wird bei einer Terrorfahrt am Rande des Christopher Street Day eine Frau getötet. Der Verdächtige gilt als islamistischer Gefährder und soll jüngst auf Bewährung freigekommen sein. Zum Artikel

Radikal – und den Behörden bestens bekannt. Abdul B. war als islamistischer Gefährder aktenkundig und bereits wegen der Vorbereitung einer terroristischen Straftat verurteilt. Noch ist vieles unklar, aber den Sicherheitskräften stellen sich unangenehme Fragen. Zum Artikel

Was heute wichtig war

In der Nähe von Bordeaux sind Feuerwehrkräfte aus ganz Frankreich und der Schweiz im Einsatz. Emma Da Silva/AP Photo

Waldbrände in Spanien und Frankreich: Flammen rücken näher an Bordeaux. In Frankreich breiten sich die Feuer aus. In Spanien beruhigt sich die Lage leicht, doch es gibt es einen ersten Todesfall. In beiden Ländern müssen Hunderttausende Menschen ihre Häuser verlassen. Zum Artikel

Verkehrsminister Schnieder will um Entlassung bitten. Seit klar ist, dass Friedrich Merz Verkehrsminister Schnieder entlassen will, wächst die Solidarität mit diesem. In der Fraktion heißt es, die Personalie stehe für ein viel größeres Problem. Zum Liveblog zur Bundespolitik

Gewalt im Westjordanland eskaliert. Nach einer Schießerei am Freitag, bei der Palästinenser und Israelis starben, hat die israelische Armee eine groß angelegte Militäroperation begonnen. Gewalttätige Siedler üben Rache. Zum Artikel

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