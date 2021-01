Von Julia Hippert

Die News zum Coronavirus

Erstmals Infizierte mit zwei verschiedenen Coronavirus-Typen. Brasilianische Forscher haben die ersten Fälle von Menschen entdeckt, die sich gleichzeitig mit zwei verschiedenen Coronaviren angesteckt haben. Der Impfstoff von Novavax zeigt dem Konzern zufolge eine Wirksamkeit von 89,3 Prozent. Die EU erwägt Notmaßnahmen gegen die Impfstoff-Knappheit. Aktuelle Meldungen weltweit

Esken: Impfreihenfolge an Astra-Zeneca-Impfstoff anpassen. Die SPD-Vorsitzende fordert Konsequenzen aus der Empfehlung der Ständigen Impfkommission, den Impfstoff des Unternehmens nur Erwachsenen unter 65 Jahren zu spritzen. Die deutschen Gesundheitsämter melden dem Robert Koch-Institut 14 022 Corona-Neuinfektionen und 839 neue Todesfälle binnen eines Tages. Aktuelle Meldungen aus Deutschland

Bayern streicht die 15-Kilometer-Regel. Nachdem der Verwaltungsgerichtshof die 15-Kilometer-Regel in Corona-Hotspots außer Kraft gesetzt hatte, hat sie das Gesundheitsministerium nun ganz aus der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gestrichen. Die Ausbreitung des Coronavirus in Bayern verlangsamt sich weiter. Weitere Meldungen aus dem Freistaat

Bildung in Bayern: Piazolo will möglichst viel Präsenzunterricht. Bayerns Kultusminister hofft auf eine verstärkte Rückkehr in die Schulen von Mitte Februar an. Die sinkenden Infektionszahlen seien ein "Hoffnungsschimmer" - zunächst hat er eine bestimmte Schülergruppe im Blick. Von Anna Günther

Außerdem wichtig:

Was sonst noch wichtig ist

Wirecard lobbyierte für laxere Glücksspielgesetze. Der damalige Finanzvorstand der Wirecard AG suchte den Kontakt zur Politik, ließ sich Zugang verschaffen zu jenen Menschen, die in Deutschland und Europa über die Gesetze für das Glücksspiel entscheiden, unter anderem zu EU-Kommissar Oettinger. Wirecards Interesse an laxeren Regeln für das Glücksspiel rührte wohl daher, dass das Unternehmen nennenswerte Gewinne mit Casinospielen erwirtschaftete. Die Details von Jan Willmroth (SZ Plus)

Berlin beschließt Gesetz zum besseren Schutz von Fußgängern. Über Jahrzehnte wurde Verkehrspolitik vor allem vom Auto aus gedacht. Als erstes Bundesland will Berlin jetzt Fußgängern wieder die Bedeutung geben, die sie zuletzt vor 100 Jahren hatten. Von Jan Heidtmann

Polen: Die Wut wächst. In zahlreichen Städten protestieren Frauen und Männer gegen ein neues Abtreibungsverbot. Polens von der nationalpopulistischen Regierungspartei PiS kontrolliertes Verfassungsgericht hat am 22. Oktober 2020 Abtreibung fast ausnahmslos für verfassungswidrig erklärt. Mit einer Veröffentlichung des Urteils am Mittwoch tritt es in Kraft. Führende Verfassungsrechtler halten das Urteil für ungültig. Mehr dazu von Florian Hassel

Was wichtig wird

Entscheidung über Zulassungsempfehlung von Astra-Zeneca-Impfstoff erwartet. Die Europäische Arzneimittel-Agentur will am Freitag über die Zulassung des Vakzins in der EU entscheiden. Ziel der Sitzung ist es, die letzten Daten für die Bewertung des Impfstoffs zu überprüfen und die Beurteilung nach Möglichkeit abzuschließen. Die endgültige Entscheidung über die Zulassung trifft die EU-Kommission. Bislang sind in der EU nur die Vakzine von Biontech/Pfizer und Moderna zugelassen.

Gesundheitsminister Spahn und RKI-Präsident Wieler informieren über weitere Entwicklungen in der Coronapandemie. Erwartet wird für diesen Freitag auch, dass sich die Bundesregierung auf ein weitgehendes Einreiseverbot aus Ländern mit hoher Verbreitung neuer Varianten des Coronavirus verständigt. Mehr dazu

Internationaler Strafgerichtshof urteilt im Shell-Prozess. Vier Bauern aus Nigeria und verschiedene Umweltorganisationen hatten Shell wegen Verseuchung von Dörfern mit Öl verklagt. In erster Instanz war der Konzern in einem Fall schuldig gesprochen worden. Nun folgt das Urteil im Berufungsverfahren.

Auftakt des Betrugs-Prozesses um Augustinum-Seniorenheime. Einem ehemaligen Augustinum-Geschäftsführer wird Veruntreuung und Bandenbetrug vorgeworfen. Er soll Komplizen dabei geholfen haben, sich bei Immobiliengeschäften selbst zu bereichern, und die Augustinum-Seniorenheime so um Millionenbeträge geprellt haben.

Frühstücksflocke

Die nächste Stufe von Hä. Seit jeher gelingt es dem Menschen, sich an eine immer wieder veränderte Umwelt anzupassen. Das gilt auch für das Tricksen in der Schule. Gerade während des digitalen Unterrichts gibt es da viele Möglichkeiten - aber wer es besonders schlau anstellt, wird über Wochen hinweg nicht aufgerufen. Ein simpler Trick macht es möglich, weiß Martin Zips.