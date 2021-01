Von Matthias Kohlmaier

Was wichtig war

Gericht lehnt AfD-Antrag gegen Verfassungsschutz ab. Die Partei hatte verhindern wollen, dass der Verfassungsschutz sie ein Dreivierteljahr vor der Bundestagswahl als "Verdachtsfall" einstuft oder ihr eine "gesichert extremistische Bestrebung" zuschreibt - und das auch veröffentlicht. Das Verwaltungsgericht Köln sah für einen solchen Erlass keine Notwendigkeit, schreibt Markus Balser.

460 Millionen Euro Staatskredit für Galeria Karstadt Kaufhof. Die Kaufhäuser der letzten großen deutschen Warenhauskette prägen die Innenstädte und schaffen Arbeitsplätze. Deshalb wird nach Lufthansa und Tui jetzt auch der Handelsriese mit Staatsdarlehen gestützt. Mehr dazu

Die USA sollen bis 2050 klimaneutral werden. Zuvor hatte Trump den Kampf gegen die Erderwärmung regelrecht sabotiert. Biden hat genau entgegengesetzte Ziele. Bis 2035, so heißt es in einem Dekret, das der Präsident am Mittwoch unterzeichnete, solle der gesamte Strom in den USA kohlenstofffrei hergestellt werden. Das solle ermöglichen, die amerikanische Wirtschaft bis spätestens 2050 völlig klimaneutral zu machen. Hubert Wetzel berichtet. (SZ Plus)

Terror-Warnung wegen frustrierter Trump-Anhänger. Es gebe eine erhöhte Gefahr aus Kreisen von Menschen, die über den Wahlsieg Bidens frustriert seien, teilt das Heimatschutzministerium mit. Es gebe aber keine Hinweise auf eine konkrete Anschlagsplanung.

UN verurteilen Angriffe auf Geflüchtete an europäischen Grenzen. Ankommende Boote werden wieder hinaus aufs Meer gezogen - und Menschen, die es an Land geschafft haben, werden zurück in die Boote gedrängt und zum Ablegen gezwungen: Das Flüchtlingshilfswerk UNHCR zeigt sich alarmiert von immer mehr Berichten über solche Zurückweisungen.

Verbraucherschützer mahnen Talk-App Clubhouse ab. Der Verbraucherzentrale Bundesverband beanstandet vor allem den schlechten Datenschutz der App und spricht von "gravierenden Mängeln". Auch, dass der Dienst in Deutschland kein Impressum hat, sorgt für Kritik.

Vendée Globe: Herrmann kurz vor Ziel von Kollision ausgebremst. Segler Boris Herrmann kollidiert mit einem Fischerboot - und sein Traum vom Sieg bei der Vendée Globe platzt.

Die News zum Coronavirus

Streit um Impfstoff von Astra Zeneca eskaliert - Krisentreffen endet ohne Ergebnis. Die Firma hatte am Wochenende überraschend gewarnt, bis Ende März nur 31 statt 80 Millionen Impfdosen liefern zu können. Vertreter der EU-Kommission und der Mitgliedstaaten werfen Astra Zeneca nun vor, nicht erklären zu können, wieso vor allem die EU-Lieferungen gekappt werden, während andere Staaten offenbar nicht betroffen sind. Über den Streit berichtet Björn Finke.

Bundesregierung plant offenbar Einreiseverbote aus bestimmten Ländern. Laut Medienberichten geht es um Einreisesperren für Flüge aus Ländern, in denen es bereits Virus-Mutationen gibt, wie etwa Südafrika. Berlin verschiebt derweil die Abiturprüfungen. Die Meldungen aus Deutschland im Überblick

Norwegen schließt seine Grenzen. Aus Sorge vor der Verbreitung von mutierten Coronavirus-Varianten verschärft nach Dänemark und Finnland auch Norwegen seine Einreisebeschränkungen. In der Nacht auf Freitag werden die norwegischen Grenzen geschlossen. Dabei handelt es sich um die strengsten Einreisebeschränkungen seit März des vergangenen Jahres. Aktuelle Meldungen weltweit

Außerdem wichtig:

Was wichtig wird

Urteil im Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke. Der angeklagte mutmaßliche Haupttäter Stephan Ernst soll aus rechtsextremistischen Motiven gehandelt haben. Mitangeklagt wegen Beihilfe ist Markus H. Der CDU-Politiker Lübcke war in der Nacht vom 1. auf den 2. Juni 2019 auf der Terrasse seines Wohnhauses in Nordhessen mit einem Kopfschuss getötet worden. Ernst wird zudem vorgeworfen, am 6. Januar 2016 im nordhessischen Lohfelden einen Flüchtling aus dem Irak niedergestochen und schwer verletzt zu haben.

Scheuer sagt als Zeuge im Maut-Untersuchungsausschuss aus. Das deutsche Modell für eine Pkw-Maut scheiterte im Sommer 2019 vor dem Europäischen Gerichtshof. Die Opposition wirft Scheuer unter anderem vor, Verträge abgeschlossen zu haben, bevor Rechtssicherheit bestand. Die vorgesehenen Betreiber fordern 560 Millionen Euro Schadenersatz, nachdem der Bund die Verträge direkt nach dem Urteil gekündigt hatte. Scheuer weist die Vorwürfe zurück. (SZ Plus)

Russisches Gericht prüft Inhaftierung des Kremlgegners Nawalny. Der 44 Jahre alte Oppositionsführer wurde am 17. Januar nach seiner Rückkehr aus Deutschland, wo er sich von einem Mordanschlag mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok erholt hatte, noch am Flughafen in Moskau festgenommen. Einen Tag später kam es zu einem umstrittenen Gerichtsprozess in einer Polizeistation, bei dem Nawalny zu 30 Tagen Haft verurteilte wurde. Nawalnys Anwälte wollen nun seine Freilassung erreichen.

BGH fällt Grundsatzurteil zur Verfolgung ausländischer Kriegsverbrechen. Geklärt werden soll die Frage, ob ein Angehöriger einer ausländischen Armee von deutschen Strafgerichten überhaupt verurteilt werden kann oder Immunität genießt. Möglicherweise schalten die Richter auch das Bundesverfassungsgericht ein. In dem Fall geht es um einen im Juli 2019 vom Oberlandesgericht München verurteilten früheren Oberleutnant der afghanischen Armee.

Frühstücksflocke

FFP2-Masken für Janosch. Als Janosch einen Brief von der Bundesregierung bekommt, wunderte er sich. Offenbar sorgt sich das Gesundheitsministerium um ihn. Immerhin findet er in der Post zwei Berechtigungsscheine für je sechs FFP2-Masken "mit hoher Schutzwirkung", zur Abholung in der Apotheke seiner Wahl. Aber Janosch ist 18 Jahre alt und topfit. Wieso also bekommt der junge Mann Berechtigungsscheine zugeschickt? Liegt es an seinem altmodischen Vornamen? Max Sprick sucht nach Antworten.