Von Philipp Saul

Das Wichtigste zum Coronavirus

Mehr als 50 000 Neuinfektionen an einem Tag. Das Robert-Koch-Institut registriert mit 52 826 positiven Tests und einer Inzidenz von 319,5 zwei neue Höchstwerte. Nach Ansicht des geschäftsführenden Innenministers Seehofer sollten die Bundesländer die Unterstützung des Bundes nutzen und wegen der hohen Fallzahlen Technisches Hilfswerk und Katastrophenschutz anfordern. Die Debatte über eine Impfpflicht geht weiter: Auch der Bundespflegebeauftragte spricht sich dafür aus. Zum Artikel

Bund und Länder werfen sich Versäumnisse vor. Im Spätsommer warnten Experten schon vor der vierten Corona-Welle, als Politiker noch Lockerungen propagierten. Nun, da eine Notbremse unausweichlich wird, schieben sie sich quer über die Parteilinien die Verantwortung zu. Auch die Ampel-Parteien müssen Kritik einstecken. Zum Artikel

Was von der Impfung für Kinder zu halten ist. Womöglich wird das Biontech-Vakzin bereits in Kürze in der EU für Fünf- bis Elfjährige zugelassen. Thomas Mertens, der Chef der Ständigen Impfkommission (Stiko), ist nicht glücklich, dass darüber nun öffentlich diskutiert wird. Den Nachholbedarf, um Impflücken zu schließen, sieht er viel eher bei den Erwachsenen als den Kindern. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

Sabine Buder scheitert mit Kandidatur um CDU-Vorsitz. Die Brandenburgerin will Parteichefin werden, erhält von ihrem Kreisvorstand aber nicht die nötige Unterstützung. Die CDU wird somit zukünftig von einem Mann geführt werden, weil nur Männer zur Wahl antreten. Zum Artikel

Israelische Touristen unter Spionageverdacht verhaftet. Das Verhältnis zwischen Israel und der Türkei schien sich zuletzt zu bessern. Die Festnahme eines Paares in Istanbul führt nun wieder zu diplomatischen Verstimmungen. Natalie und Mordi Oknin wird politische und militärische Spionage vorgeworfen, weil sie den Dolmabahçe-Palast fotografiert haben, in dem der türkische Präsidenten Erdoğan ab und an Staatsempfänge abhält. Zum Artikel

Geier können sich ohne Vatertiere fortpflanzen. Erstmals weisen Forscher eine eingeschlechtliche Vermehrung bei Wildvögeln nach. Zwei Kalifornische Kondore wurden vaterlos allein von ihrer Mutter gezeugt. Zum Artikel

Außerdem wichtig:

Bester Dinge

Gips doch gar nicht! Die Polizei in Essen stoppt ein davonrollendes Auto mit Gebiss-Abdrücken. Der Zahntechniker, der sie zur Verfügung gestellt hat, hätte da noch ein paar Ideen für ausgediente Beißer. Zum Artikel