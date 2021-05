Alice Weidel will die AfD gemeinsam mit Parteichef Tino Chrupalla in die Bundestagswahl führen.

Von Kassian Stroh

Was wichtig ist

Weidel will erneut als Spitzenkandidatin der AfD antreten. Die Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag erklärt, dass sie sich gemeinsam mit Parteichef Chrupalla bewerben will. Noch bis zum Mittag können sich Zweierteams der Partei melden. Auch der pensionierte Generalleutnant Wundrak und die Bundestagsabgeordnete Cotar haben Interesse bekundet - ihnen werden eher Außenseiterchancen zugesprochen. Zum Artikel

Maskenaffäre: Nüßlein und Sauter könnten straffrei davonkommen. Wegen einer möglichen Gesetzeslücke haben die Abgeordneten durchaus Chancen, die Affäre um die möglichen Schmiergeldzahlungen ohne Verurteilung zu überstehen. Ihre Erlöse aus den Deals könnten sie dann behalten. Denn der entsprechende Paragraf greift nur, wenn sich ein Parlamentarier "bei der Wahrnehmung seines Mandats" ungerechtfertigte Vorteile verschafft - und das ist in diesem Fall heikel. An diesem Mittwoch berät der Bundestag über neue, strengere Regeln. Zum Artikel (SZ Plus)

Netanjahu scheitert mit Regierungsbildung. Nach der vierten Parlamentswahl binnen zwei Jahren hat Israels rechtskonservativer Ministerpräsident kein Bündnis bilden können. Damit könnte nun Oppositionsführer Lapid beauftragt werden - für Netanjahus Gegner die Chance, die Ära des 71-Jährigen zu beenden. Zum Artikel

Exklusiv: Familienunternehmen von Ritter Sport bis Otto wollen gemeinnützig werden. Viele wichtige Familienunternehmer wollen eine neue Rechtsform für ihre Firmen und damit auf Macht verzichten. Das Ziel: ihrer Verantwortung gerecht werden und die Unternehmen für die Zukunft sichern. An diesem Mittwoch diskutieren Spitzenpolitiker über die Idee - die Chancen stehen gut, dass die nächste Bundesregierung die neue Gesellschaftsform einführt. Zum Artikel (SZ Plus)

Exklusiv: Studie zeigt Nachholbedarf bei Haussanierung. Im Auftrag der Grünen-Bundestagsfraktion hat das Umweltforschungsinstitut Ifeu nachgerechnet, wie viel Treibhausgase sich in alten Wohngebäuden einsparen ließen, die vor 1977 gebaut wurden. Das Ergebnis: viel. Sie machen heute 31 Prozent der Wohnfläche in Deutschland aus - und zugleich die Hälfte aller Treibhausgas-Emissionen, die beim Heizen entstehen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Die News zum Coronavirus

Inzidenz sinkt deutlich auf 132,8. Das Robert-Koch-Institut meldet 18 034 neue Coronafälle binnen 24 Stunden, am Dienstag lag der Inzidenzwert noch bei 141,4. Mehrere Bundesländer planen, zu Pfingsten Übernachtungen und touristische Angebote wieder zuzulassen - darunter Bayern, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen. Zum Artikel

Pekings Impfstoffe auf dem Prüfstand. China beliefert viele Länder weltweit mit Vakzinen. Doch es gibt Zweifel an deren Wirksamkeit. In Kürze soll die WHO über eine Notfallzulassung für die Präparate der Hersteller Sinopharm und Sinovac entscheiden. In Peking ist die Anspannung groß. Zum Artikel

Mehr Belastungen für pflegende Angehörige. Neue Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums zeigen, dass Hilfsangebote wie Tages- und Kurzzeitpflege im Corona-Jahr 2020 seltener in Anspruch genommen wurden. Die zusätzliche Arbeit mussten die schultern, die ohnehin schon überlastet sind. Zum Artikel

Bester Dinge

Ein Rentner im Schminkkurs. Ein 79-Jähriger will lernen, wie man Wimpern tuscht und Locken dreht. Seine Geschichte rührt eine Kosmetikschule in Kanada zu Tränen. Zum Artikel