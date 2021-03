Von Juri Auel

Was wichtig ist

Partei von niederländischem Premier Rutte gewinnt Parlamentswahl. Die rechtsliberale Volkspartei für Freiheit und Demokratie wird wie erwartet Wahlsieger. Ihr Spitzenkandidat Mark Rutte wird trotz zuletzt stark sinkender Werte wieder Regierungschef. Zum Artikel

Tansanias Präsident Magufuli ist tot. Wochenlang war der umstrittene Staatschef und Corona-Skeptiker nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten. Nun erlag er offiziellen Angaben zufolge einem Herzversagen. Er wurde 61 Jahre alt. Zum Artikel

EXKLUSIV Allianz wegen Ankauf von Staatsanleihen aus Belarus in der Kritik. Vertreter der belarussischen Oppositionsführerin Tichanowskaja fordern den Dax-Konzern auf, jegliches Investment in dem osteuropäischen Staat zu beenden. Mit ihrem Engagement ignoriere die Allianz "Menschenrechtsverletzungen in Belarus, die sehr wahrscheinlich durch dieses Investment finanziert werden". Eine Konzern-Sprecherin bestätigt "einzelne Investitionen in weißrussischen Staatsanleihen". Zum Artikel

Neues Missbrauchsgutachten für Erzbistum Köln wird vorgestellt. Erst ein Gutachten in Auftrag geben, es dann aber unter Verschluss halten - wie das Kölner Erzbistum mit Vorwürfen sexueller Gewalt umging, sorgte für Kritik. Das neue Missbrauchsgutachten entstand mit Hilfe eines Anwalts, der fast nur beschuldigte Priester vertritt - und durch fragwürdige Methoden auffiel. Zum Artikel

EXKLUSIV VDA-Präsidentin Müller lehnt Ausstieg aus fossilen Verbrennern 2035 ab. Man könne derzeit "keine Diskussion über Jahreszahlen führen", sagt die Präsidentin des Automobilverbands. "Beim aktuellen Stand der Elektrifizierung des Verkehrs wäre das zu früh." Sie widerspricht damit einer Forderung von Verkehrsminister Scheuer. Zu berücksichtigen sei auch der künftige Einsatz synthetischer Kraftstoffe, so Müller: "Nicht der Motor ist das Problem, sondern der fossile Kraftstoff." Zum Artikel

Klage gegen prokurdische Oppositionspartei in der Türkei. Der Generalstaatsanwalt will die HDP, immerhin zweitgrößte Oppositionspartei, verbieten. Der Vorwurf: Sie verfolge separatistische Ziele. Zum Artikel

Fünf Jahre EU-Türkei-Abkommen: Ein Deal, der beiden Seiten nützt

FC Bayern erreicht Champions-League-Viertelfinale. Die Münchner gewinnen das Achtelfinal-Rückspiel gegen Lazio Rom 2:1 (1:0) - und stehen zum 19. Mal im Viertelfinale. So oft ist dies in der Europacup-Historie noch keinem Klub gelungen. Das Thema des Abends ist aber die Beziehung zwischen Trainer Flick und Sportvorstand Salihamidžić. Zum Artikel

Die News zum Coronavirus

Drei Ministerpräsidenten werben für Sputnik V. Sachsens Regierungschef Kretschmer sowie seine Kollegen Haseloff aus Sachsen-Anhalt und Ramelow aus Thüringen hoffen auf die Zulassung von Sputnik V. Bundesinnenminister Seehofer wünscht sich einfachere Regelungen für Lockerungen. Zum Artikel

EXKLUSIV Mehr als 130 000 Corona-Testergebnisse standen ungeschützt im Netz. Eine Sicherheitslücke in Software für Testzentren machte Resultate von Schnelltests samt Namen und Adressen Unbefugten zugänglich. Dabei müssen Gesundheitsdaten besonders gut geschützt sein. Zum Artikel

"Offenbar gibt es einige, die glauben, der CDU/CSU gehört die Republik". Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt erhöht in der Veranstaltung "SZ im Dialog" beim Thema Maskenaffäre den Druck auf die Union. Deren Fraktionsvorsitzender Brinkhaus wirft dafür der SPD vor, sich in der Corona-Politik "vom Acker zu machen". Zum Artikel

Warum es so kommen musste. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt immer schneller - genau wie es Experten prognostiziert hatten. Woran das liegt, und welche Folgen diese Entwicklung haben könnte. Zum Artikel

