US-Präsident Joe Biden will an diesem Samstag mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin telefonieren.

USA sprechen wieder von "unmittelbarer" Kriegsgefahr. Damit in der Ukraine keine Panik ausbricht, hatte die Regierung in Washington zuletzt vermieden, von einer womöglich direkt bevorstehenden Invasion zu sprechen. Doch nun hat sich die Intonierung radikal geändert. "Russland könnte in sehr kurzer Zeit den Befehl zu einer großen Militäraktion gegen die Ukraine geben", sagt der Sicherheitsberater von Präsident Biden nach einer Telefonkonferenz mit den Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Nato- und EU-Länder. "Wir sehen, dass Russland weiter eskaliert." Zum Artikel

Putin und Biden telefonieren am Samstag erneut miteinander. Äußerungen der US-Regierung, ein Angriff auf die Ukraine stehe unmittelbar bevor, weist der Kreml als "Falschinformationen" zurück. Die USA schicken 3000 weitere Soldaten nach Polen. Die Regierungen diverser Länder haben ihre Staatsangehörigen zum Verlassen der Ukraine aufgefordert. Zu den Meldungen zur Ukraine-Krise

Steinmeier vor Wiederwahl. Am Sonntag treffen sich die 1472 Mitglieder der Bundesversammlung, um einen neuen Bundespräsidenten zu bestimmen. Etwas anderes als eine große Mehrheit für den amtierenden wäre eine Überraschung. Er hat eine Gegenkandidatin und zwei Gegenkandidaten, aufgestellt von Freien Wählern, der Linken und der AfD. Ihnen geht es darum, Aufmerksamkeit auf politische Anliegen zu lenken - was eigentlich nicht Sinn der Wahl des Staatsoberhaupts ist. Zum Artikel (SZ Plus)

Top-Ökonomen fordern staatlichen Preisdeckel für Gas. Angesichts massiv steigender Heizkosten fordern führende Ökonomen eine vorübergehende staatliche Deckelung des Gaspreises auf 7,5 Cent pro Kilowattstunde. Eine durchschnittliche Familie müsse sich schon bald auf monatliche Mehrkosten von "100 Euro oder mehr" einstellen, schreiben Sebastian Dullien vom Düsseldorfer Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung und Isabella Weber von der US-Universität von Massachusetts Amherst. Die Überlegungen der Bundesregierung, Heizkostenzuschüsse zu zahlen oder die EEG-Umlage früher abzuschaffen, seien gut, griffen aber zu kurz. Zum Gastbeitrag (SZ Plus)

Wie Donald Trump mit seinen Akten umging. Entwendete Briefe, lückenhafte Telefonprotokolle, Papierfetzen im Klo: Der frühere US-Präsident agierte im Weißen Haus derart nachlässig mit sensiblen Dokumenten, dass die Aufarbeitung seiner Amtszeit zur Detektivarbeit wird. Zum Artikel

Schweizer Direktdemokratie in der Kritik. An diesem Sonntag stimmen die Schweizer wieder einmal über vier Gesetzesinitiativen ab. Doch die Zahl der Initiativen und Referenden ist über die Jahrzehnte stark gestiegen, viele von ihnen haben keine Aussicht auf Erfolg. Deshalb stellt sich zunehmend die Frage: Wie sinnvoll ist das System eigentlich noch? Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das Wichtigste zum Coronavirus

Sieben-Tage-Inzidenz nahezu unverändert bei 1474. Das Robert-Koch-Institut meldet gut 200 000 Neuinfektionen in Deutschland. Einen kostenlosen PCR-Test bekommt ab sofort nur noch, wer einen positiven Schnelltest vorlegt. Mehrere Nachbarländer Deutschlands lockern ihre Schutzmaßnahmen. Zu den Corona-Meldungen

Trucker-Proteste in Kanada eskalieren. Seit zwei Wochen blockieren Lastwagen die Straßen in der Hauptstadt Ottawa - als Protest gegen eine Impfpflicht und gegen die Corona-Politik der Regierung. Premier Trudeau droht mit einer gewaltsamen Auflösung. Die Aktion ist inzwischen über die Grenzen geschwappt, auch nach Europa. Sie könnte Vorbild sein für Rechte weltweit. Zum Artikel (SZ Plus)