Klarer Sieger in Virginia: Der Republikaner Glenn Youngkin am Wahlabend.

Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

USA: Trump-treuer Republikaner gewinnt in Virginia. Bei der Gouverneurswahl liegt der Glenn Youngkin klar vor dem Demokraten Terry McAuliffe. Die Wahl in Virginia ein Jahr vor den Kongresswahlen wird im Land aufmerksam verfolgt. Vor einigen Monaten sah es noch nach einem komfortablen Sieg für McAuliffe aus, dann holte Republikaner Youngkin in Umfragen deutlich auf. Für US-Präsident Biden ist das Ergebnis eine krachende Niederlage. Die Wahl gilt als eine Art Referendum über seine Politik. Zum Artikel

Eric Adams wird neuer Bürgermeister von New York City. Der Demokrat wird der zweite schwarze Bürgermeister der Acht-Millionen-Metropole. Der 61 Jahre alte bisherige Stadtteil-Bürgermeister von Brooklyn setzt sich Prognosen zufolge erwartungsgemäß gegen seinen republikanischen Kontrahenten Curtis Sliwa durch. Zum Artikel

Renten sollen um mehr als fünf Prozent steigen. Die etwa 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner können sich im kommenden Jahr über mehr Geld freuen. Das geht aus einer Schätzung der Deutschen Rentenversicherung hervor. Es wäre, zumindest für die Rentenbezieher in Westdeutschland, das höchste Plus seit 40 Jahren. Zum Artikel

EXKLUSIV Die Bundesanwaltschaft war die braunste unter den braun durchsetzten Sicherheitsbehörden. Die Karlsruher Behörde hat ihre Geschichte aufarbeiten lassen: Bis in die 1960er-Jahre waren 90 Prozent der Führungsriege ehemalige NSDAP-Mitglieder. Dies hatte wohl auch Auswirkungen auf ihre Arbeit. Gegen Kommunisten gingen sie äußerst scharf vor, gegen Rechtsextreme nicht so sehr. Zum Artikel (SZ Plus)

Macron empfängt Merkel zum Abschied. Der französische Präsident sagt der Kanzlerin vor malerischer Kulisse im Burgund "Au revoir". Zugleich hegt Paris Wünsche, die auch Merkels möglicher Nachfolger Scholz wohl nicht erfüllen kann, zum Beispiel in der Rüstungspolitik. Es ist fraglich, ob eine Ampel-Koalition die Ausgaben für Rüstungsprojekte im bisherigen Maße wachsen lässt. Zum Artikel

Rüstungsexporte gehen weiter zurück. Die schwarz-rote Bundesregierung hat in der ersten Jahreshälfte die Ausfuhr von Waffen und sonstiger militärischer Ausrüstung aus Deutschland im Wert von 2,3 Milliarden Euro genehmigt - 17 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Besonders stark geht der Anteil der umstrittenen Exporte an Länder außerhalb von EU und Nato zurück. Zum Artikel

Facebook stoppt Gesichtserkennungs-Funktion. Das Netzwerk teilt mit, es reagiere auf Bedenken in der Gesellschaft. Doch Facebook musste für die Anwendung auch schon hohe Strafen zahlen. Andere Gesichtserkennungs-Technologien sollen außerdem weiterentwickelt werden. Zum Artikel

Hinter goldenen Fassaden. In die Pflege von alten und kranken Menschen fließt eine Menge Geld der öffentlichen Hand. Das ist verlockend. Hinter dem Berliner Pflegeheim Goldenherz stecken eine zyprische Firma und Investoren mit zweifelhaftem Ruf. Auch sonst wirft der Betrieb der Einrichtung Fragen auf. Zum Artikel (SZ Plus)

FC Bayern gewinnt 5:2 gegen Benfica. Bei der Rückkehr von Trainer Nagelsmann an die Seitenlinie nach seiner Corona-Infektion qualifizieren sich die Münchner gegen Lissabon vorzeitig für das Achtelfinale der Champions League. Dabei tun sie sich erst schwer - und glänzen gegen Ende des Spiels mit Traumtoren. Lewandowski verschießt einen Elfmeter, schießt aber dennoch drei Tore. Auch Sané und Gnabry treffen. Zum Artikel

Australien: Vermisstes Mädchen wohlbehalten gefunden. Die vierjährige Cleo Smith war vor zweieinhalb Wochen auf einem Campingplatz in Westaustralien mutmaßlich aus einem Familienzelt entführt worden. Jetzt entdeckt die Polizei sie 75 Kilometer entfernt in einem fremden Haus. Ein Verdächtiger wird festgenommen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Nach der Bundestagswahl

Walter-Borjans räumt indirekt Konflikte in den Koalitionsverhandlungen ein. Der scheidende SPD-Chef sagt, in den Gesprächen mit Grünen und FDP gebe es "ein paar Holperstrecken zu überwinden". Er sei aber dennoch zuversichtlich für die Ampel-Verhandlungen. Seine Partei debattiert, wer ihm nachfolgen könnte - und ob seine Co-Chefin Esken an ihrem bisherigen Plan festhält, an der SPD-Spitze weiterzumachen. Zum Artikel (SZ Plus)

Bester Dinge

Seebär auf dem Trockenen. Seebären, sind das nicht rauschebärtige Männer mit Pfeife im Mundwinkel? Ja, schon, aber Seebären können auch klein und flauschig sein - und die Polizei auf Trab halten. Zum Artikel