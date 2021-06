SZ am Morgen

Auch Biden will gegenüber China einen harten Kurs fahren.

Was wichtig ist und wird.

Von Kathrin Müller-Lancé

Was wichtig ist

Biden erweitert Schwarze Liste mit chinesischen Firmen. Der US-Präsident hat eine Verfügung unterzeichnet, wonach Amerikanern der Handel mit Wertpapieren von zunächst 59 chinesischen Firmen ab dem 2. August verboten wird. Die Unternehmen sollen Verbindungen zum Militär der Volksrepublik haben. Zum Artikel

Frankreich stoppt vorerst gemeinsame Militäroperationen mit Mali. Das französische Verteidigungsministerium fordert die Rückkehr einer zivilen Regierung in dem Land. Die Armee in Mali hatte vergangene Woche die Macht übernommen. Zum Artikel

Australisches Gericht verurteilt zwölf Medienunternehmen zu hohen Geldstrafen. Sie müssen insgesamt umgerechnet etwa 700 000 Euro zahlen. Die Medien hätten gegen eine Nachrichtensperre im Prozess gegen den ehemaligen Vatikan-Schatzmeister George Pell im Jahr 2018 wegen Kindesmissbrauchs verstoßen. Zum Artikel

Eishockey-Nationalteam erreicht WM-Halbfinale. In einem dramatischen Spiel setzt sich die Mannschaft im Penaltyschießen gegen die Schweiz durch. Das deutsche Team steht erstmals seit 2010 im Halbfinale einer Eishockey-WM. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Die News zum Coronavirus

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt deutlich auf 29,7. Die Gesundheitsämter in Deutschland melden dem Robert-Koch-Institut binnen eines Tages 3165 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 7380 Ansteckungen gelegen. Zum Artikel

Spahn fordert G7 zu Impfstoffabgabe auf. Der Bundesgesundheitsminister nimmt vor allem Großbritannien und die USA in die Pflicht. Washington will zunächst 25 Millionen Impfstoffdosen an andere Staaten abgeben. Zum Artikel

Bester Dinge

Livestream für den Weltfrieden. In den Städten Vilnius und Lublin steht nun ein Betonring, der eine große Vision erfüllen soll: einen vereinten Planeten. Zum Artikel