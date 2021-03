Von Julia Hippert

Was wichtig ist

Biden will am 4. Juli "Unabhängigkeit von diesem Virus" feiern. In einer Rede an die Nation stellt der US-Präsident in Aussicht, dass die Amerikaner bereits bis zum Independence Day wieder ein Stück zur Normalität zurückkehren könnten. Um die Bevölkerung möglichst schnell zu impfen, werde die US-Regierung Tausende zusätzliche Helfer in die Impfkampagne einbinden, sogar Veterinäre. Die Einzelheiten von Hubert Wetzel

Weißes Haus appelliert an Migranten: "Jetzt ist nicht die Zeit zu kommen". Der Appell kommt angesichts der dramatischen Zunahme von illegalen Grenzübertritten aus Mexiko. Die Sprecherin des Weißen Hauses Jen Psaki betonte, die große Mehrheit der Migranten werde auf Grundlage der Gesundheitsbestimmungen in der Coronavirus-Pandemie abgewiesen. Die Regierung stehe aber zu ihrem Prinzip, unbegleitete Minderjährige nach einem Grenzübertritt aus humanitären Gründen nicht zurückzuschicken. Zur Meldung

Dobrindt fordert mehr Transparenz bei Nebeneinkünften. Der CSU-Landesgruppenchef plädiert für die Offenlegung aller Nebeneinkünfte von Abgeordneten über einem bestimmten Betrag "auf Euro und Cent" genau. Bundestagspräsident Schäuble kritisiert derweil "unanständige" Verhaltensweisen. Mehr dazu

Vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz: Lebhafte Elefantenrunde. Die Kandidatinnen und Kandidaten versammeln sich vor der Landtagswahl zum Interview in Mainz. Die Themen des Abends: Bildung, Klimawandel, die Brücke übers Mittelrheintal, der Skandal um Beförderungen im Umwelt- und Wirtschaftsministerium, kommunale Finanzen. Und: Corona. Corona. Corona, schreibt Matthias Drobinski.

EXKLUSIV Machtkampf im Sachverständigenrat. Im wichtigsten wirtschaftlichen Beratergremium der Bundesregierung tobt eine erbitterte Auseinandersetzung um den Vorsitz. Wahrscheinlich ist, dass am Ende des Streits eine Frau den Sachverständigenrat führt. Die Einzelheiten von Marc Beise und Alexander Hagelüken

Weitere wichtige Themen:

Die News zum Coronavirus

Novavax-Impfstoff einer Studie zufolge zu 96 Prozent wirksam. Die Zahlen seien laut Unternehmen innerhalb einer Studie erhoben worden, die Novavax in Großbritannien durchführe. Das Vakzin könnte bereits im Mai für den Einsatz in den USA zugelassen werden. Pfizer und Bionech wollen 2021 bis zu 20 Prozent mehr Dosen ihres gemeinsam entwickelten Corona-Impfstoffs produzieren als ursprünglich geplant. Weitere Meldungen aus aller Welt

Hausärzte wollen Impfzentren komplett ablösen. Der Verband kritisiert erneut den späten Impfstart in den Praxen. Bislang sind Gesundheitsminister Spahn zufolge aber noch nicht genug Mengen Impfstoff verfügbar. Das RKI meldet 12 834 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt erneut: auf 72,4. Mehr dazu

"Für diese Krise fehlt den Deutschen Pragmatismus." Seit Monaten schon organisiert die Notfallärztin Lisa Federle in Tübingen kostenfreie Schnelltests für alle. Was lässt sich daraus für den Kampf gegen die Corona-Pandemie lernen? Zum Interview von Vera Schroeder

Außerdem wichtig:

Bester Dinge

Herzerl lässt es polstern. Ex-Fußballer Andreas Herzog schickt Ex-Fußballer Toni Polster zum 57. Geburtstag eine gscherte Grußbotschaft. Von Österreicher zu Österreicher. Von Moritz Geier