Russland und USA verhandeln über Sicherheit in Europa. Im Mittelpunkt steht der russische Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine. Die Nato droht mit massiven Sanktionen im Fall eines Einmarsches. Russland verlangt Garantien, dass sich das westliche Bündnis nicht weiter nach Osten ausbreitet und Truppen und Waffen in Europa abbaut. Vor den zentralen Gesprächen beim Vizeaußenministertreffen an diesem Montag in Genf ist keine Seite wirklich zuversichtlich. Für Mittwoch ist eine Sitzung des Nato-Russland-Rates in Brüssel angesetzt. Danach soll es am Donnerstag in Wien Gespräche im Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa geben. Zum Artikel (SZ Plus)

"Die Europäer müssen mehr Verantwortung übernehmen." Fiona Hill ist eine der wichtigsten Russland-Kennerinnen der USA, Donald Trump allerdings interessierte sich kaum für ihre Expertise. Ein Gespräch über die Faszination des Ex-Präsidenten für Putin und die Gefahren in der Ukraine. Zum Artikel (SZ Plus)

Das sind 2022 die sechs größten Risiken für die Weltwirtschaft. Deutschlands Top-Ökonomen gehen mit viel Optimismus ins neue Jahr - und räumen doch ein, dass alles auch schief gehen könnte. Ein Überblick der Gefahren durch Corona, Inflation, Außenhandel, Staatsverschuldung, Finanzmärkten und Weltpolitik. Zum Artikel (SZ Plus)

Mindestens 19 Tote bei Wohnungsbrand in New York. Bei einem verheerenden Feuer in einem Wohnhaus in dem New Yorker Stadtviertel Bronx sterben mindestens 19 Menschen, darunter auch viele Kinder. 63 Bewohner werden verletzt, davon mindestens 32 schwer. Es ist einer der schlimmsten Brände in der jüngeren Geschichte von New York, die Ursache war zunächst nicht bekannt. Zum Artikel

Bochum gewinnt gegen Wolfsburg. Durch den Treffer von Pantovic entfernen sich die Bochumer weiter von den Abstiegsplätzen. Wolfsburg kassiert die sechste Bundesliga-Niederlage in Serie. Zum Artikel

Bundesweite Inzidenz steigt auf 375,7. Das Robert-Koch-Institut registriert 25 255 Neuinfektionen binnen eines Tages. Gesundheitsminister Lauterbach hält weitere Einschränkungen im Kampf gegen Omikron für unvermeidbar. Zum Artikel

"Jede Fachkraft, die wir verlieren, bedeutet, dass wir weniger Menschen pflegen können." Von Mitte März an dürfen in Krankenhäusern, Altenheimen und bei Pflegediensten nur noch Menschen arbeiten, die gegen das Coronavirus geimpft sind. Leitende betroffener Einrichtungen fürchten, dass sich der Pflegenotstand dadurch erheblich verschärfen wird. Zum Artikel (SZ Plus)

Du toller Esel! Ständig muss er als Beschimpfung herhalten, völlig zu Unrecht. Doch nun wird dem Esel mit der Kür zum "Haustier des Jahres" endlich die Ehre zuteil, die ihm gebührt. Zum Artikel