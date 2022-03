SZ am Morgen

Was wichtig ist und wird.

Von Jens Schneider

Was heute wichtig ist

USA werfen Nordkorea Test neuer Interkontinental-Rakete vor. Das habe sich aus der Auswertung jüngster Raketentests Nordkoreas ergeben, heißt es von der US-Regierung. Die Tests seien eine "ernste Eskalation" und ein "dreister Verstoß" gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrates. Zum Artikel

Wahl in Kolumbien: Betancourt tritt wieder an. 20 Jahre nach ihrer Entführung durch die Guerillaorganisation Farc bewirbt sich Ingrid Betancourt zum zweiten Mal um das Präsidentenamt in Kolumbien. Sie hat sich der Bekämpfung der Korruption verschrieben. Zum Artikel

Bundesweite Inzidenz steigt auf mehr als 1400. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet eine bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz von 1439 und rund 253 000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Es ist der neunte Anstieg der Inzidenz in Folge. Nach einer Studie gibt es weltweit womöglich dreimal so viel Covid-Tote wie bisher registriert. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Krieg in der Ukraine

Selenskij wirft Moskau "blanken Terror" vor. Russland sei ein "Terror-Staat", sagt der ukrainische Präsident. Er warnt vor einem russischen Angriff mit Bio- und Chemiewaffen. Die EU will der Ukraine keine Abkürzung in die Union ermöglichen. lt-Kanzler Schröder ist offenbar in Moskau, um mit Putin zu sprechen. Zum Liveblog

Die Liste der nuklearen Sorgen wird täglich länger. Stromausfälle, gekappte Kommunikation, und Ersatzteile gibt es auch nicht mehr: Die Situation in den ukrainischen Atomkraftwerken verschärft sich zusehends. Zum Artikel (SZ Plus)

Frieren, Frieden, Freiheit. Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck wirbt für einen Stopp der Energieeinfuhren aus Russland. Dieser Vorschlag ist moralisch wohlfeil - und dient nur der eigenen Selbstaufwertung. Zum Kommentar (SZ Plus)

Gestern Srebrenica und Sarajevo, heute Mariupol und Kiew. Während der Krieg in der Ukraine tobt, bereist Bundesaußenministerin Annalena Baerbock den Westbalkan. Dort hat sich schon einmal gezeigt, wohin Krieg in Europa führen kann. Zum Artikel

Schweizer Zeitung erntet mit umstrittener Anzeige Kritik. Darf man das? Eine Schweizer Regionalzeitung druckt Putins verstörende Fernsehansprache als Anzeige. Der Chefredakteur verweist auf die Meinungsfreiheit. Zum Artikel

Bester Dinge

Fossiler Blödsinn. Ein 328 Millionen Jahre alter Vampir-Tintenfisch soll nach US-Präsident Joe Biden benannt werden. Wird ihm das gerecht? Zum Artikel