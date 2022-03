SZ am Morgen

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij glaubt, es gebe Bewegung in den Verhandlungen mit Russland.

Was wichtig ist und wird.

Von Kassian Stroh

Krieg in der Ukraine

Selenskij: Verhandlungspositionen klingen realistischer. Der ukrainische Präsident sieht offenbar Bewegung in den laufenden Verhandlungen mit Russland, die an diesem MIttwoch fortgesetzt werden sollen. Seine Regierung rechnet mit großen Kriegsschäden für die heimische Wirtschaft. Etwa 20 000 Menschen ist offenbar die Flucht aus der umzingelten Stadt Mariupol gelungen. Zum Liveblog

Ukraine will mehr Waffen von den USA. An diesem Mittwoch wird Präsident Selenskij live in den US-Kongress zugeschaltet. Er fordert von den Vereinigten Staaten mehr Unterstützung, nicht zuletzt Kampfjets, und weiß einen Teil der Abgeordneten hinter sich, die die vorsichtige Linie von Präsident Biden kritisieren. Der sorgt sich, dass der Krieg in der Ukraine zu einem dritten Weltkrieg eskalieren könnte. Zum Artikel

Der Krieg bremst die Energiewende. Angesichts der Rufe nach einem Embargo fossiler Brennstoffe aus Russland wird der vermeintliche Hoffnungsträger Gas zum Problem. Deutschlands größter Stromerzeuger RWE prüft deswegen, alte Kohlemeiler zur Not wieder ans Netz zu bringen. Zum Artikel (SZ Plus)

Lanz arbeitet sich an Söder ab. Die Partei der Putin-Freunde? In seiner Talksendung startet der Moderator eine Generalabrechnung mit der CSU, deren Vorsitzender macht sich lustig über ihn. Das alles tut der Sendung nicht gut, es hätte Wichtigeres zu besprechen gegeben. Zur TV-Kritik (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

Der bundesweite Inzidenzwert steigt auf mehr als 1600. Das Robert-Koch-Institut meldet etwa 263 000 Neuinfektionen, die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt nun 1607. Am Dienstag lag der Wert noch bei 1585. Biontech beantragt in den USA die Zulassung einer zweiten Auffrischungsimpfung für Über-65-Jährige. Die Bundesregierung entscheidet über neue Corona-Regeln am Arbeitsplatz. Zu den Corona-Meldungen

EXKLUSIV Drosten erzielt Teilerfolg vor Gericht. Der Physiker Roland Wiesendanger hatte in einem Interview behauptet, der Berliner Virologe habe "die Öffentlichkeit gezielt getäuscht". Diese Aussage untersagt nun das Hamburger Landgericht. Die Formulierungen, Drosten verbreite "Unwahrheiten" und fahre eine "Desinformationskampagne", sind nach Ansicht der Richter jedoch durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Zum Artikel

Omikron-Variante: China schickt erneut Millionen in den Lockdown (SZ Plus)

Zinswende in den USA steht bevor. Erstmals seit dreieinhalb Jahren könnten in den USA die Leitzinsen steigen. Am Mittwoch um 19 Uhr deutscher Zeit berät die US-Notenbank darüber. Scheitert sie im Kampf gegen die rapide Inflation, besiegelt sie damit womöglich auch das politische Schicksal von Präsident Biden. Zum Artikel

Afghanische Botschaft in den USA muss schließen. DDie Auslandsvertretung in den Vereinigten Staaten kann ebenso wie die zwei Konsulate dort den Betrieb wegen mangelnder Ressourcen nicht mehr aufrechterhalten, sagen Diplomaten. Die etwa 100 afghanischen Mitarbeiter haben jetzt 30 Tage Zeit, einen Aufenthalt in den USA zu beantragen. Zum Artikel

Saharastaub bleibt Süddeutschland erhalten. Auch an diesem Mittwoch soll das Naturphänomen zu beobachten sein: ein gelber oder orangefarbener Himmel, und über allem am Boden eine leichte Schmutzschicht. Es entsteht, weil Winde Staub aus der Sahara aufwirbeln und in einer Höhe von bis zu 5000 Metern bis nach Europa transportieren. Zum Artikel

Ronaldo und Rangnick verzweifeln an Atlético. In einem kämpferischen Spiel unterliegt Manchester United der Mannschaft aus Madrid und scheidet im Achtelfinale der Fußball-Champions-League aus. Benfica Lissabon schockt Ajax Amsterdam. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Bester Dinge

Lese-faire auf Neuseeländisch. An einem Feiertag bleibt die Tür einer Bibliothek in Christchurch aus Versehen geöffnet. Hunderte nutzen die Gelegenheit, ohne Aufpasser endlich mal das zu tun, was sie in einer Bibliothek schon immer tun wollten. Zum Artikel