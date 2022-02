Menschen suchen Schutz in einem Gebäude in Mariupol.

Von Kassian Stroh

Krieg in der Ukraine

Erneut Explosionen in Kiew und Charkiw. Die russische Armee setzt ihre Angriffe auf zwei Metropolen fort. Die Europäische Union bewilligt Militärhilfe für die Ukraine im Umfang von 500 Millionen Euro und setzt ihre schwerwiegenden Sanktionen gegen die russische Zentralbank in Kraft. Kommissionspräsidentin von der Leyen spricht sich für einen EU-Beitritt der Ukraine aus. Am Morgen sollen Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine beginnen. Alle Entwicklungen im Liveblog

Türkei droht: Keine Kriegsschiffe am Bosporus. Die Türkei pflegt gute Beziehungen zu Russland wie zur Ukraine und ist Herrin der Bosporus-Passage zum Schwarzen Meer. Nun erinnert Ankara die Regierung in Moskau daran, dass es die Durchfahrt von Kriegsschiffen stoppen könnte. Zum Artikel

Putins Machtapparat ist nervös. Russische Bürger und Oppositionelle können es kaum wagen, ihren Protest gegen den Überfall auf die Ukraine zu zeigen. Moskaus Innenstadt ist voller Polizei und Absperrungen, Kleinigkeiten genügen, damit Menschen festgenommen werden. Zum Artikel

Zehntausende gehen gegen Krieg auf die Straße. 20 000 Menschen waren angemeldet, am Ende kommen laut Polizei etwa 100 000 Menschen, laut Veranstaltern sogar mehr als eine halbe Million: In Berlin findet die größte Friedensdemonstration seit Jahrzehnten statt. Selbst Waffenlieferungen aus Deutschland werden dort kaum kritisiert. Zum Artikel

Ein Tribunal für Putin-Kitsch. Bei Anne Will debattiert die Runde unter anderem mit Bundesfinanzminister Lindner über die Gefahr eines Weltkriegs und die Versäumnisse der deutschen Politik. Statt eiernder Diskussionen sind bittere Monologe zu hören. Zur Fernsehkritik

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Koalition beschleunigt die Energiewende. Das Wirtschaftsministerium will die Stromversorgung bereits im Jahr 2035 klimaneutral machen, nicht erst "vor 2050". An diesem Montag soll die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in die Ressortabstimmung gehen. Sie sieht deutlich größere Kapazitäten an Wind- und Sonnenstrom vor, für Solarenergie sollen mehr Anreize geschaffen werden. Zudem werden Versorger verpflichtet, die Senkung der Ökostrom-Umlage an ihre Kunden weiterzugeben, um Haushalte zu entlasten. Zum Artikel

Bundesweiter Inzidenzwert sinkt leicht. Das Robert-Koch-Institut meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von etwa 1238. Am Sonntag lag er noch bei 1240. Außerdem berichtet das RKI von 62 000 Neuinfektionen in 24 Stunden. Zum Artikel

EXKLUSIV Mobilfunkkonzern Ericsson soll weltweit bestochen haben. Mit viel Geld und höchst fragwürdigen Methoden hat sich der schwedische Technikkonzern über Jahre Aufträge im Irak gesichert. Das belegt eine interne Untersuchung. Schmiergeld könnte auch an die Terrormiliz Islamischer Staat geflossen sein. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Sollte Zwanziger mit viel Geld beeinflusst werden? Der frühere DFB-Präsident und Fifa-Vorstand zählte zu den schärfsten Kritikern der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Nun steht der Verdacht im Raum, dass das Emirat eigens die Firma eines ehemaligen CIA-Agenten damit beauftragte, den Funktionär umzudrehen - für zehn Millionen Dollar. Zum Artikel (SZ Plus)

Dortmund verliert Anschluss an den FC Bayern. Der BVB kommt im Bundesligaspiel in Augsburg nicht über ein 1:1 hinaus. Das Team von Trainer Rose ist zwar über weite Strecken souverän, kassiert aber trotzdem den Ausgleich und kann sich danach nicht mehr berappeln. Zum Artikel

Bester Dinge

Gib Gummi, Ladendieb. In Stuttgart klaut ein 16-Jähriger Kondome. Die schützen vor Schwangerschaft und Krankheiten. Manchmal schaffen sie aber auch peinliche Momente. Zum Artikel