SZ am Morgen

Was wichtig ist und wird.

Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

Biden ruft US-Bürger auf, die Ukraine zu verlassen. Sollten russische Truppen in das Land einmarschieren, werde es keinen Rettungseinsatz mithilfe von US-Soldaten geben, kündigt der amerikanische Präsident an. "Das ist ein Weltkrieg, wenn Amerikaner und Russen beginnen, aufeinander zu schießen." In Berlin verhandeln Russland und die Ukraine fast zehn Stunden ohne weitreichende Fortschritte. Zum Artikel

Scholz setzt im Ukraine-Konflikt auf Deeskalation. Der Bundeskanzler trifft sich mit den Staats- und Regierungschefs der drei baltischen Staaten - und tritt dabei in die Fußstapfen seiner Vorgängerin. Doch die Besucher verlangen mehr von ihm. Deutschland müsse "eine führende Rolle übernehmen, Europa durch diese schwierigen Zeiten zu führen", sagt Lettlands Ministerpräsident Kariņš. Zum Artikel

Bundesrat entscheidet über sogenannte "Glashütte-Verordnung". Seit Jahren kämpfen sächsische Uhrenhersteller für den Schutz ihrer Herkunftsbezeichnung. Ähnlich der "Solingen-Verordnung", nach der nur Solinger Messer "Solinger Messer" sein dürfen, soll es künftig auch für Zeitmesser made in Glashütte Vorgaben geben. Die Zustimmung der Länderkammer gilt als sicher. Es wäre erst das zweite Mal, dass ein hiesiges Industriegut derart geadelt wird. Zum Artikel

Olympische Spiele - Positiver Dopingtest bei Eiskunstläuferin Walijewa bestätigt. Die erst 15-jährige Russin wurde bereits vor den olympischen Spielen positiv auf das Herzmittel Trimetazidin getestet. Ob die Athletin, die am Montag mit der russischen Mannschaft Gold im Teamwettbewerb gewonnen hatte, am Einzelwettbewerb teilnehmen darf, entscheidet sich vor dem Sportgerichtshof Cas. Die Russische Anti-Doping-Agentur hatte die vorläufige Sperre der Eiskunstläuferin zuvor aufgehoben, dagegen geht nun das Internationale Olympische Komitee vor. Zum Artikel

Douglas kauft niederländische Online-Apotheke. Die Parfümeriekette will im Netz bald rezeptfreie und verschreibungspflichtige Arzneimittel anbieten. Es gehe um einen Markt mit einem Umsatzvolumen von mehr als 160 Milliarden Euro. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Das Wichtigste zum Coronavirus

Inzidenz steigt auf Höchstwert von 1472. Die Gesundheitsämter melden dem Robert-Koch-Institut (RKI) erneut mehr als 240 000 Neuinfektionen. Die Dunkelziffer dürfte hoch sein. In Deutschland breitet sich die Omikron-Variante BA.2 weiter aus, aber noch auf niedrigem Niveau. Schätzungen zufolge hat es in Deutschland zuletzt binnen sieben Tagen 420 000 Arztbesuche wegen Covid-19 gegeben. Zum Artikel

Problemzone Schule. In kaum einem anderen Land wird während der Pandemie so heftig über den Präsenzunterricht gestritten. Wie kam es dazu? Rekonstruktion einer Politik, die Kindern und Jugendlichen seit zwei Jahren sehr viel zumutet. Zum Artikel (SZ Plus)

Bester Dinge

29 ist das neue 63. Das Alter ist kein Spaß. Vor allem die Partnersuche kann ab 30 teuer werden. Doch damit soll jetzt Schluss sein. Zum Artikel