60 Kilometer langer Konvoi der russischen Armee vor Kiew. Ein Großangriff auf die Hauptstadt der Ukraine könnte kurz bevorstehen. Die Bewohner verbringen die Nacht in Bunkern. Auf US-Satellitenbildern sind zusätzliche Bodentruppen und Kampfhubschraubereinheiten erkennbar. Die USA werfen Russland vor, eine verbotene Vakuum-Bombe eingesetzt zu haben. Aus der Region Sumy im Nordosten des Landes werden Dutzende Tote gemeldet. Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofes will mögliche Kriegsverbrechen untersuchen. Zum Liveblog

Deutsche Konzerne zwischen den Fronten. Über Jahrzehnte pflegten deutsche Firmen enge Beziehungen zu Russland. Doch plötzlich ist Krieg, Kooperationen werden beendet, Lieferungen gestoppt - und wohl Milliarden abgeschrieben. Zum Artikel (SZ Plus)

Russlands Angriff ist ein Wendepunkt für die EU. Die Europäische Union handelt geschlossen, mutig und schnell. Weil plötzlich der politische Wille da ist, sich von Wladimir Putin nicht alles bieten zu lassen. Zum Artikel

Fifa und Uefa suspendieren Russland. Damit wird das Land nicht an der Fußballweltmeisterschaft in Katar teilnehmen. Und Bundesligist RB Leipzig steht kampflos im Viertelfinale der Europa League. Zum Artikel

Expertengespräch: Stellen Sie Ihre Fragen zum Krieg in der Ukraine. Wie könnte es in der Ukraine weitergehen und wie hoch ist das Eskalationspotential? Carlo Masala, Experte für Sicherheitspolitik an der Universität der Bundeswehr in München beantwortet von 10 bis 11 Uhr Leserfragen. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutschland diskutiert wieder über die Atomkraft. Die letzten drei Meiler sollen Ende dieses Jahres vom Netz gehen. Doch wegen des Kriegs in der Ukraine debattieren Politiker und Experten nun, ob der Atomausstieg verlangsamt werden muss. Das Bundeswirtschaftsministerium prüft zwar, inwiefern Kernkraftwerke etwaige Versorgungsengpässe ausgleichen könnten. Allerdings sagen die Betreiberfirmen, dass die Debatte zu spät komme und es schwierig sei, auf die Schnelle passende Brennstäbe zu beschaffen. Zum Artikel

Sieben-Tage-Inzidenz fällt erneut leicht. Der vom Robert-Koch-Institut gemeldete bundesweite Inzidenzwert geht von 1238 auf 1213 zurück, die Zahl hat aber nur wenig Ausssagekraft. Innerhalb von 24 Stunden wurden mehr als 120 000 Neuinfektionen registriert. Zum Corona-Newsblog

Fledermaus muss man haben. Batman! Bingo! Die japanische Großstadt Fukuyama ist die erste Partnerstadt von Gotham City. Das liegt auch am Stadtemblem. Zum Artikel