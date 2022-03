SZ am Morgen

Dieses Satellitenbild des Unternehmens Maxar von Freitag zeigt Beschädigungen am Flughafen von Hostomel nordwestlich von Kiew.

Was wichtig ist und wird.

Von Jana Anzlinger

Krieg in der Ukraine

Offensiven auf Kiew offenbar teils erfolgreich. Experten befürchten einen baldigen russischen Großangriff auf die Hauptstadt; in der Nacht gab es drei Mal Flugalarm. US-Präsident Biden mahnt, ein "dritter Weltkrieg" müsse verhindert werden. Ukraines Präsident Selenskij bezeichnet die Entführung eines Bürgermeisters als "neue Phase des Terrors". Alle Entwicklungen im Liveblog

Wohin gehen die Geflüchteten? 2,5 Millionen Menschen aus der Ukraine haben ihr Land innerhalb von nur zwei Wochen verlassen. Schätzungen des UNHCR zufolge bleibt ein Großteil der Schutzsuchenden in Polen - offenbar wollen nur etwa 20 Prozent weiterreisen. Umverteilungen könnten bis in die USA und nach Kanada reichen. Zum Artikel (SZ Plus)

Baerbock besucht Kosovo und Serbien. Die Außenministerin stellt eine Annäherung an die EU in Aussicht, auch um Russlands Einfluss zu begrenzen. Doch ohne Aussöhnung und ein Bekenntnis zu europäischen Werten wird es nicht gehen. Zum Artikel

Meta lockert Regeln für Hate Speech. Mitten im Ukraine-Krieg lockern Facebook und Instagram die Regeln: Hassrede gegen Russen ist jetzt unter bestimmten Umständen erlaubt. Meta, das Unternehmen hinter den sozialen Netzwerken, soll Moderatoren angewiesen haben, bei Hassrede gegen russische Soldaten und Zivilisten eine Ausnahme zu machen, wenn sich der Kontext der Äußerung klar auf die russische Invasion bezieht. Zum Artikel (SZ Plus)

"Sein Groll ist unendlich groß." Hat Putin sich verkalkuliert - und wie weit wird er gehen? Ein Gespräch mit dem Politologen Ivan Krastev über die historische Fehlentscheidung des russischen Präsidenten - und die Chancen auf einen schnellen Frieden. Zum Interview (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf fast 1500. Der Wert steigt von 1439 am Freitag auf 1496 am Samstag. Das RKI meldet etwa 237 000 Neuinfektionen. Gesundheitsminister Lauterbach will Kassenärzten die Corona-Sonderzahlungen streichen. Meldungen zum Coronavirus

Ministerin Spiegel sagt zur Flutkatastrophe aus und weist Vorwürfe zurück. Die Bundesfamilienministerin steht hart in der Kritik für ihr Krisenmanagement als Umweltministerin während der Flutkatastrophe an der Ahr. Am Freitag sagte sie vor dem Untersuchungsausschuss: Sie habe nie andere Prioritäten gehabt, als den Menschen zu helfen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages: