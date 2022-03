SZ am Morgen

Ein Mann umringt von zerstörten Häusern in Horenka nahe Kiew.

Von Jana Anzlinger

Krieg in der Ukraine

Ukrainisches Militär: Russland bereitet Sturm auf Kiew vor. Das ukrainische Militär will Hinweise darauf haben, dass die russischen Truppen sich für einen großen Angriff auf die Hauptstadt der Ukraine rüsten. Doch zunächst soll es nach russischen Angaben am Morgen in vier Städten eine Waffenruhe geben, um humanitäre Korridore zu öffnen. Der Ölpreis steigt rasant, der Dax dürfte deutlich schwächer eröffnen. Alle Entwicklungen im Liveblog

Wie die Geflüchteten aus der Ukraine in Deutschland verteilt werden. Etwa 38 000 Geflüchtete aus der Ukraine sind hierzulande derzeit registriert. Da keine Grenzkontrollen stattfinden und viele bei Verwandten unterkommen, könnte die Zahl auch deutlich höher sein. Deutschland wird nach den Worten von Bundesinnenministerin Faeser sämtliche Flüchtende unabhängig von ihrer Nationalität aufnehmen. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

Corona-Infektionszahlen steigen erneut leicht an. Das RKI meldet etwa 78 000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 1259 von 1231 am Vortag. China meldet mehrere lokale Ausbrüche. Meldungen zum Coronavirus

Neuer Gesetzesantrag für selbstbestimmtes Sterben. Grünen-Parlamentarierin Künast präsentiert mit Politikern anderer Parteien einen neuen Vorschlag zur Neuregelung des assistierten Suizids. Wenn Betroffene wegen einer schweren Krankheit ihren eigenen Tod wünschen, soll Ärztinnen und Ärzten die entscheidende Rolle zukommen. Möchte eine Person aus anderen Gründen ihr Leben beenden, sollen die Anforderung für eine Selbsthilfe höher sein als im Krankheitsfall. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages:

Bester Dinge

Früher macht alles besser. Ein tröstlicher Gedanke angesichts der gruseligen Gegenwart: Nostalgie kann einer Studie zufolge glücklich machen und sogar Schmerzen lindern. Zum Artikel