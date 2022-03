SZ am Morgen

Was wichtig ist und wird.

Von Julia Bergmann

Die wichtigsten Nachrichten zum Krieg in der Ukraine

Schwere Kämpfe um Flughafen bei Cherson. Der Flughafen Tschornobajewka im Süden des Landes steht nach ukrainischer Darstellung weiterhin im Mittelpunkt erbitterter Kämpfe. Präsident Selenskij fordert von Moskau ehrliche Verhandlungen. Russland hat laut den USA taktische Fehler in der Ukraine gemacht. Zum Liveblog

Lambrecht: "Die Nato wird nicht zur Kriegspartei, dabei bleibt es". Die Bundesverteidigungsministerin schließt ein militärisches Eingreifen des westlichen Bündnisses in der Ukraine kategorisch aus: "Wir müssen verhindern, dass aus diesem furchtbaren Krieg ein Flächenbrand wird." Auch die von der Ukraine geforderte Flugverbotszone über dem von Russland angegriffenen Land lehnt sie weiterhin ab: "Die Gefahr wäre unkalkulierbar. Deswegen haben wir so klar entschieden, keine solche Zone einzurichten." Zum Interview (SZ Plus)

Biden warnt China davor, Russland zu helfen. Der chinesische Präsident äußert sich nicht zum Vorwurf des US-Präsidenten, das China derartige Unterstützung plane. Dafür kritisiert Xi die Wirtschaftssanktionen des Westens scharf. Diese könnten die Weltwirtschaft in eine "ernsthafte Krise" stürzen. Zum Artikel

Ist Mordaschows Frau nun größte Tui-Aktionärin? Der russische Milliardär Alexej Mordaschow verschiebt ein großes Tui-Aktienpaket an eine Gesellschaft in der Karibik. Die soll seiner Frau gehören. Die Staatsanwaltschaft Hannover prüft, ob ein Anfangsverdacht für eine Straftat vorliegt. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

Bundesweite Inzidenz steigt auf 1735. Das RKI meldet 260 239 Neuinfektionen - erneut Höchstwerte. China meldet erste Corona-Todesfälle seit mehr als einem Jahr. Österreich führt die Maskenpflicht in Innenräumen wieder ein. Von Sonntag an gelten in Deutschland neue Corona-Vorschriften. Alle Meldungen zum Coronavirus

Ministerpräsidenten wüten gegen neues Infektionsschutzgesetz. Die Bundesregierung entwirft neue Corona-Regeln - die Länder sehen sich dabei völlig übergangen. Von "Unverschämtheit" und "Tiefpunkt" ist die Rede. Auch den Inhalt des Gesetzes halten viele für zu lasch. Für Unmut sorgt zudem, dass die Lockerungen in eine Zeit stark steigender Inzidenzen fallen. Zum Artikel

Bundesliga-Freitagsspiel: Spielabbruch in Bochum. Ein Becherwurf auf Schiedsrichterassistent Christian Gittelmann sorgt in der 70. Minute für den Abbruch der Partie zwischen Bochum und Gladbach. Zum Artikel

Außerdem wichtig:

Meinung: Der FC Bayern steht vor einer wegweisenden Transferphase - in der Oliver Kahn neue Antworten finden muss (SZ Plus)