Der Maidan in Kiew: Die Stadt wappnet sich für einen langen Kampf.

Was wichtig ist und wird.

Von Julia Bergmann

Alles wichtige zum Krieg in der Ukraine

Evakuierung von Mariupol nach Angaben der Ukraine erneut gescheitert. Die ukrainische Vizeregierungschefin Wereschtschuk widerspricht ausdrücklich dem russischen Verteidigungsministerium, demzufolge die sichere Ausreise von Zivilisten eingeleitet worden sei. Präsident Selenskij will die Schuldigen für die schweren Kriegshandlungen in seinem Land ohne Nachsicht zur Verantwortung ziehen. Zum Liveblog

Kriegsgegnerin unterbricht Nachrichten im russischen Fernsehen. "Wremja" ist so etwas wie die russische Tagesschau. Während die Sprecherin die Meldungen verliest, rückt plötzlich eine Frau ins Bild und hält ein Plakat hoch. "Stoppt den Krieg. Glaubt der Propaganda nicht. Hier werdet ihr belogen", steht darauf. Videos von der Aktion verbreiten sich sofort in den sozialen Medien. Die Frau soll selbst Mitarbeiterin des Fernsehsenders sein. Zum Artikel

Wie EU-Regierungen der Industrie helfen können. Unternehmen leiden unter den hohen Energiepreisen und den Russland-Sanktionen. Die EU-Kommission lockert nun die strengen Regeln für Subventionen, damit Mitgliedstaaten die Wirtschaft besser unterstützen können. Zum Artikel

Lindner muss nochmal an den Haushalt ran. Die Eckpunkte für den Etat 2022 und die Finanzplanung bis 2026 stehen. Das Problem: Der Krieg in der Ukraine und seine Folgen für Deutschland sind noch nicht eingepreist. Das bedeutet neue Arbeit für den Finanzminister. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

Bundesweite Inzidenz steigt auf 1585. Das Robert-Koch-Institut meldet 198 888 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Laut einer neuen Studie sind in Deutschland mindestens 75 von 100 an Covid erkrankte Senioren während der Behandlung mit einer künstlichen Lunge verstorben. Zum Artikel

Holetschek: Bayern prüft "Sonderweg" bei Corona-Lockerungen. Wenige Tage bevor deutschlandweit die meisten Corona-Beschränkungen auslaufen sollen, erwägt Bayern, einen eigenen Weg einzuschlagen. An diesem Dienstag soll das Thema in der Kabinettssitzung behandelt werden. Gesundheitsminister Holetschek schließt nicht aus, dass der Freistaat sich zu einem flächendeckenden Hotspot erklären könnte, um auch nach dem 19. März bestimmte Maßnahmen beibehalten zu können. Zum Interview (SZ Plus)

Ampelkoalition will das Wahlrecht reformieren. SPD, Grüne und FDP wollen die Zahl der Abgeordneten verringern und das Wahlalter auf 16 senken, ein Vorhaben, das während der großen Koalition gescheitert ist. Da die Union inzwischen in der Opposition ist, kann sie zwar die Verkleinerung des Bundestags nicht mehr blockieren. Ihre Zustimmung ist aber für eine Änderung des Wahlalters nötig, weil dafür die Verfassung geändert werden müsste. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Unsinn in Überlänge. Nicht ganz so kurze Nachricht aus der bizarren Welt der Auto-Pimper: Das längste Auto der Welt ist nun noch länger. Zum Artikel