Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist

Ukraine-Krise: Scholz trifft Regierungschefs aus dem Baltikum. Bevor der Kanzler kommende Woche zu Putin nach Moskau reist, gibt es viel Gesprächsbedarf bei dessen osteuropäischen Nachbarn. An diesem Donnerstag ist die estnische Ministerpräsidentin Kallas zusammen mit ihrem lettischen Kollegen Kariņš und dem litauischen Präsidenten Nausėda zu Gast in Berlin. Die östlichen Nato-Staaten wünschen sich einen stärkeren Schutz vor Russland und wehren sich gegen Zugeständnisse an Moskau. Zum Artikel

Kühnert über Schröders Aussagen in Ukraine-Krise: "Einfach Mumpitz". Der Ex-Kanzler hat der Ukraine "Säbelrasseln" vorgeworfen, nun distanziert sich die SPD-Spitze von ihm. Die russische Regierung sagt ihre Teilnahme an der Münchner Sicherheitskonferenz ab. Zu den Meldungen zur Ukraine-Krise

Koalitionsstreit über Auto-Abgase bahnt sich an. Das Umweltministerium fordert schärfere Grenzwerte, doch Verkehrsminister Wissing schweigt dazu beharrlich. Lange wird das nicht mehr gut gehen, denn bis Ende März muss die Bundesregierung eine gemeinsame Position zum Plan der EU-Kommission finden, den durchschnittlichen CO₂-Ausstoß von Neuwagen bis zum Jahr 2030 um 55 Prozent zu senken. Zum Artikel

Holtzbrinck im Clinch mit "Berliner Zeitung". Die Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck, in der unter anderem die Zeit und der Tagesspiegel erscheinen, und der Berliner Verlag liefern sich gerade einen großen Streit vor Gericht und in den eigenen Zeitungen. Dabei geht es unter anderem um die Frage, ob wirtschaftliche Verlagsinteressen bei Holtzbrinck die Berichterstattung beeinflussen. Zum Artikel

Soul-Sängerin Betty Davis gestorben. Das berichtet das Magazin Rolling Stone unter Berufung auf einen engen Freund der Künstlerin. Die Ex-Frau der Jazz-Legende Miles Davis wurde 77 Jahre alt. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das Wichtigste zum Coronavirus

Juristen: Bayern muss Teil-Impfpflicht umsetzen. Ministerpräsident Söder hat angekündigt, das am 15. März in Kraft tretende neue Gesetz erst einmal nicht durchzusetzen. Damit würde er zum Beispiel ungeimpften Pflegekräften die Weiterarbeit ermöglichen, obwohl der Bund ein Tätigkeitsverbot beschlossen hat. Experten sagen, das dürfe der Freistaat nicht - er könne ein Gesetz nicht so auslegen, wie er will. Zum Artikel

Bundesweiter Inzidenzwert liegt nun bei 1465. Das Robert-Koch-Institut meldet knapp 248 000 positive Tests binnen 24 Stunden. Die Krankenkassen weigern sich, eine allgemeine Impfpflicht zu kontrollieren. Nach Plänen des Bundesgesundheitsministeriums reicht eine rote Meldung in der Corona-Warn-App künftig nicht mehr aus, um Anspruch auf einen kostenlosen PCR-Test zu haben. Die US-Regierung will noch im Februar mit Impfungen für Kinder unter fünf Jahren beginnen. Zu den aktuellen Corona-Meldungen

Wie sinnvoll ist die vierte Spritze? Die Entscheidung der Stiko, die Viertimpfung zumindest teilweise zu empfehlen, beruht auf ersten Zahlen aus Israel. Was die Studie über die Wirksamkeit des Doppel-Boosters verrät und wann man ihn bekommen sollte. Zur Videokolumne

Bester Dinge

Müllabfuhr sucht Funklöcher. Deutschland ist Abfall-Weltmeister, aber beim Internet nur Mittelmaß. Ein Glück: Im Münsterland kümmert sich um Funklöcher nun die Müllabfuhr. Zum Artikel