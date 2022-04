Von Philipp Saul

Krieg in der Ukraine

Ukraine erobert angeblich Gebiete um Cherson zurück. Nach eigenen Angaben haben die Truppen in den vergangenen Tagen elf Siedlungen in der südukrainischen Region eingenommen. Die russischen Streitkräfte lassen 45 Busse zur Rettung von Zivilisten in Mariupol nicht durch, sagt die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin. Die EU-Parlamentspräsidentin Metsola bricht zu einer Reise in die ukrainische Hauptstadt auf. Zum Artikel

Was über Kriegsverbrechen in der Ukraine bekannt ist. Die SZ dokumentiert anhand von Beispielen, welche Taten belegbar als Kriegsverbrechen gelten könnten und warum. Sehr wahrscheinlich ist, dass es aktuell meist Russen sein dürften, die Kriegsverbrechen begehen, doch auch Ukrainer geraten in Verdacht. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

Höhepunkt der zweiten Omikron-Welle möglicherweise überschritten. Angesichts eines leichten Rückgangs der Fallzahlen im Wochenvergleich schreibt das Robert-Koch-Institut, der Gipfel sei wahrscheinlich erreicht und vielleicht schon überschritten. Aber noch immer meldet das RKI mehr als 250 000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Der bundesweite Inzidenzwert sinkt auf unter 1600. 304 weitere Menschen sterben im Zusammenhang mit dem Virus. Zum Artikel

Schleppende Ermittlungen im Fall Winterhoff. Vor fast acht Monaten berichteten SZ und WDR über dubiose Behandlungsmethoden des Bonner Kinderpsychiaters. Er hatte Diagnosen ausgestellt, die sich in keinem Lehrbuch finden, und Kindern und Jugendlichen jahrelang Neuroleptika verschrieben, die schwerste Nebenwirkungen haben. Betroffene zeigten Winterhoff an, doch die zuständige Staatsanwaltschaft geht den Anzeigen nur langsam nach und das Familienministerium in Nordrhein-Westfalen hat zur Aufarbeitung nichts beigetragen. Zum Artikel

Mehr Bahn-Fahrgäste als vor der Pandemie. Die Krise hat die Deutsche Bahn in Bedrängnis gebracht. Nun mehren sich die Zeichen, dass Deutschlands größter Staatskonzern auf einem guten Weg ist. Zum ersten Mal liegt das Unternehmen in diesem März bei den verkauften Tickets leicht über dem Niveau von 2019. Doch kaum normalisiert sich der Reiseverkehr, kämpft die Bahn mit den wegen des Kriegs in der Ukraine gestiegenen Energiekosten. Zum Artikel

WM-Gruppen werden ausgelost. Bundestrainer Flick und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft erfahren ihre Kontrahenten für die Weltmeisterschaft im Winter in Katar. Dabei droht mindestens ein harter Gegner, weil Deutschland nicht mit den wohl besten Mannschaften in einem Lostopf ist. Wenn die WM-Gruppen ausgelost werden, wird erst richtig auffallen, wer oder was bei diesem Turnier alles fehlt. Eine Vermisstenanzeige der SZ-Sportredaktion. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Staubsauger im Gesicht. Loriot hat einst den Saugbläser in unser Leben gebracht. Nun kommt aus Großbritannien eine Innovation, die zwei Bedürfnisse unserer Zeit bedient: Noise Cancelling und FFP2-Schutz. Zum Artikel