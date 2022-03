Von Philipp Saul

Krieg in der Ukraine

Russland bietet angeblich Feuerpause für Mariupol an. Während eines möglichen Waffenstillstands sollen Bürger der belagerten Stadt in Sicherheit gebracht werden. Der ukrainische Präsident Selenskij fordert mehr Waffen von Verbündeten. In der eroberten Großstadt Cherson bereitet Russland nach ukrainischen Angaben ein "Referendum" über die Errichtung einer moskaufreundlichen "Volksrepublik" vor. Die georgische Konfliktregion Südossetien will über einen Beitritt zu Russland abstimmen. Zum Liveblog

Ukraine macht Rotem Kreuz schwere Vorwürfe. Das Land beschuldigt die humanitäre Organisation, sie kooperiere mit Moskau und beteilige sich an Verschleppungen nach Russland. Die Hilfsorganisation weist jegliche Anschuldigungen von sich und beklagt "falsche Narrative und Desinformation". Zum Artikel (SZ Plus)

Was macht Abramowitsch bei den Friedensverhandlungen? Der in der EU und in Großbritannien sanktionierte Milliardär war bei den Gesprächen in der Türkei dabei. Nur: In welcher Rolle? Und was hat er selbst davon? Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

Ex-Regierungssprecher Seibert wird Botschafter in Israel. Nach längerem Gerangel einigt sich die Ampelkoalition, wer Deutschland künftig in London, Warschau und Tel Aviv vertreten soll. Mehrere ehemalige Politiker und Spitzenbeamte werden mit den begehrten Posten bedacht. Nur der Bundestagsabgeordnete Alexander Graf Lambsdorff von der FDP geht leer aus. Er konkurrierte um den wohl wichtigsten Posten in Washington. Zum Artikel

Coronavirus: RKI und Gesundheitsministerium schlagen kürzere Quarantäne vor. Angesichts der vielen, aber meist leichteren Infektionen könnten die Quarantäneregeln vereinfacht und die Dauer generell auf fünf Tage verkürzt werden. Eine formelle Anordnung des Gesundheitsamtes, die häufig jetzt schon nicht mehr erfolgt, könnte künftig entfallen. Das Robert-Koch-Institut meldet bei weiterhin unsicherer Datenlage fast 275 000 Neuinfektionen und eine Inzidenz von 1625. Zum Artikel

Biontech meldet 10,3 Milliarden Euro Gewinn für 2021. Dieses Geld möchte der Konzern in die Forschung stecken und Programme für Infektionskrankheiten und in der Onkologie beschleunigen. Der Umsatz des Biotechnologie-Unternehmens stieg im Vergleich zum Vorjahr um das Vierzigfache auf 18,8 Milliarden Euro. Das ist vor allem der Entwicklung seines Covid-19-Impfstoffs zu verdanken. Zum Artikel

EXKLUSIV Belastende Chat-Nachrichten in Maskenaffäre um Andrea Tandler aufgetaucht. Die Münchner Unternehmerin und Tochter des CSU-Granden Gerold Tandler gehörte einer Whatsapp-Gruppe an, in der von Bestechung die Rede war. Gestört hat das wohl niemanden - die Maskengeschäfte gingen weiter. Zum Artikel (SZ Plus)

Champions League der Frauen: Barcelona siegt vor Weltrekordkulisse gegen Madrid - München scheitert an Paris. Die Fußballerinnen des FC Barcelona ziehen nach dem 5:2 gegen Real Madrid ins Halbfinale der Königsklasse ein und stellen mit 91 553 Zuschauern im Camp Nou eine neue Bestmarke auf. Der FC Bayern scheidet nach einer Hinspielniederlage durch ein 2:2 in Paris aus. Zum Artikel

Bruce Willis beendet seine Schauspielkarriere. Bei dem Schauspieler, bekannt für zahlreiche Action-Filme, sei eine Aphasie, also eine Sprachstörung diagnostiziert worden, wie seine Familie in einem Statement mitteilt. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Stolz wie Oma. Wer hätte nicht auch gerne so eine Großmutter wie der Fußballer Nico Schlotterbeck? Ihre Spielanalyse ist ein Volltreffer. Zum Artikel