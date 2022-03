Von Philipp Saul

Krieg in der Ukraine

Putin unterschreibt weiteres Gesetz gegen angebliche "Falschnachrichten". Geld- oder Haftstrafen drohen nun auch bei "Fake News" über die Arbeit russischer Staatsorgane im Ausland. Frankreich plant mit der Türkei und Griechenland eine humanitäre Aktion, um Menschen aus Mariupol zu retten. Das Hauptquartier der ukrainischen Luftwaffe ist offenbar mit mehreren russischen Marschflugkörpern beschossen worden. Die CDU-Politiker Schäuble und Röttgen plädieren für einen Stopp russischer Gasimporte. Zum Liveblog

Video: Mariupol, ein Monat nach Kriegsbeginn

Biden sucht die Nähe zu Warschau. Der US-Präsident blieb bisher bewusst auf Distanz zur nationalpopulistischen PiS-Regierung, nun bereist er das Land für zwei Tage. Nach einem Gespräch mit Präsident Duda will Biden am Samstagnachmittag eine Rede in Warschau halten. Polen ist nicht nur wegen der Aufnahme der Flüchtlinge und als Waffendrehscheibe zentral. Es ist zudem als Aufklärungszentrale von US-Geheimdiensten über den russischen Krieg einschließlich Radar- und Funkverfolgung der wohl wichtigste Nato-Standort. Zum Artikel

Wie wehrhaft die Bundeswehr wirklich ist. Seit Beginn des Ukraine-Krieges erlebt die Bundeswehr ein merkwürdiges Comeback - allerdings vor allem rhetorisch. Über eine Gesellschaft, in der das Militär ein Fremdkörper ist. Zum Essay (SZ Plus)

Meinung: Die Rückkehr der Flüchtlinge ist ungewiss. Auch darauf muss sich Europa einstellen (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

Bundesweit mehr als 20 Millionen Infektionen seit Pandemie-Beginn. Der tatsächliche Wert dürfte in Deutschland deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht offiziell erfasst werden. Mehr als 15,6 Millionen gelten als genesen. Das Robert-Koch-Institut meldet 278 Todesfälle und erneut mehr als 250 000 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1758. Zum Artikel

Pkw-Maut: Bund muss Schadenersatz zahlen. Das geben die Unternehmen CTS Eventim und Kapsch Traffic Com in einer Mitteilung an die Börse bekannt. Sie verweisen auf einen Zwischenschiedsspruch. Über die zu zahlende Summe muss noch entschieden werden. Zum Artikel

EXKLUSIV Söder rückt vom neuen Konzerthaus im Münchner Werksviertel ab. Corona-Krise, Krieg in der Ukraine: "Alte Gewissheiten sind über Nacht verschwunden", sagt der bayerische Ministerpräsident - weshalb er den Prestigebau überdenken will. Dieser würde inzwischen wohl mehr als eine Milliarde Euro kosten. Zum Interview (SZ Plus)

CDU droht Niederlage im Saarland. Am Sonntag wählt das Saarland einen neuen Landtag, es ist die erste Wahl nach der Bundestagswahl und ein Stimmungstest für die Ampelregierung. CDU-Ministerpräsident Hans könnte seinen Posten an die SPD-Kandidatin Rehlinger verlieren. Erstmals seit 22 Jahren könnten die Sozialdemokraten in die Staatskanzlei einziehen. Die kleineren Parteien kämpfen alle mit der Fünf-Prozent-Hürde. Der Überblick zur Landtagswahl. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Flutsommer 2021 in Nordrhein-Westfalen: Interne Mails belegen Pannen und Versäumnisse in der Krisenkommunikation der Landesregierung. Im Sommer 2021 erlebt Nordrhein-Westfalen eine Jahrtausendflut. Seitdem beherrscht eine Frage die Diskussion: Warum hat die Landesregierung ihre Bürger nicht früher gewarnt? Eine Spurensuche in Stolberg - und auf den Wegen der Düsseldorfer Bürokratie. Zum Artikel (SZ Plus)

Foo Fighters: Schlagzeuger Taylor Hawkins ist tot. Einem Bericht zufolge wurde der 50-Jährige in einem Hotel im kolumbianischen Bogotá aufgefunden. Eigentlich wollte die Band in der Stadt bei einem Musikfestival auftreten. Hawkins stammt aus Texas und war seit 1997 bei den Foo Fighters. Zum Artikel

Formel 1 hält trotz Raketenangriff an Rennen in Saudi-Arabien fest. Nach einem Einschlag auf dem Gelände einer Ölfabrik in Streckennähe in Dschidda gibt es stundenlange Krisentreffen von Fahrern und Teamchefs. Nun soll der Grand Prix wie geplant stattfinden. Die Behörden hätten versichert, dass der Ort des Rennens geschützt sei. Zum Artikel