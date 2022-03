Von Philipp Saul

Krieg in der Ukraine

EU beschließt Solidaritätsfonds für Ukraine. Mit Geld aus dem Fonds sollen die Verteidigung der Ukraine und der Wiederaufbau des Landes nach Kriegsende bezahlt werden. Die Staats- und Regierungschefs der EU werfen Russland vor, in der Ukraine Kriegsverbrechen zu begehen. Zum Artikel

EU-Gipfel diskutiert über Konsequenzen aus dem Krieg. Am ersten Tag des Treffens redet der ukrainische Präsident Selenskij den Staats- und Regierungschefs ins Gewissen. Die EU-Staaten streiten über Sanktionen und Energiepreise. Auch an diesem Freitag soll es um Strafen für Russland, Unterstützung für Kiew und um Wege gehen, die hohen Energiepreise zu senken. Die USA wollen wohl mehr Flüssigerdgas nach Europa liefern. Zum Artikel

Ukraine startet offenbar Angriffe auf russisch besetzte Landesteile. Britische Geheimdienste berichten, die Ukraine wolle so die Nachschubwege Russlands stören. Präsident Selenskij dankt seinen Landsleuten für einen Monat des Widerstands. Russlands oberste Ermittlungsbehörde führt erste Strafverfahren wegen angeblicher Falschinformationen über die russischen Streitkräfte. Zum Liveblog

Ringen um den richtigen Unterricht für geflüchtete Kinder. Die Kultusminister wollen ukrainische Kinder und Jugendliche möglichst schnell in deutsche Schulen integrieren. Aber manche halten es für besser, sie nach dem ukrainischen System zu unterrichten. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

Neues EU-Gesetz schränkt Macht der Internetkonzerne ein. Unternehmen wie Amazon, Apple oder Google sollen Verhaltensvorschriften beachten, damit kleinere Rivalen nicht benachteiligt werden. Die Verordnung könnte noch in diesem Jahr in Kraft treten. Dann darf etwa Google nicht mehr eigene Dienste in Suchergebnissen bevorzugen. Zudem ist vorgesehen, dass sich große Messengerdienste künftig für den Austausch von Nachrichten mit anderen Diensten öffnen müssen. Dann könnten zum Beispiel Nutzer von Signal eine Nachricht an Whatsapp schicken. Zum Artikel

RKI registriert knapp 300 000 Neuinfektionen. Das Robert-Koch-Institut meldet 296 498 Neuinfektionen. Das sind etwas weniger als am Vortag. Dennoch steigt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz auf einen neuen Höchstwert von 1756. Der Omikron-Subtyp BA.2 dominiert klar das Infektionsgeschehen. Australien bietet eine vierte Impfung für gefährdete Gruppen an. Corona-Meldungen im Überblick

Italien verpasst erneut die WM. Der Fußball-Europameister verliert 0:1 gegen Nordmazedonien - die Endrunde in Katar findet wie schon die vor vier Jahren in Russland ohne die Squadra Azzurra statt. Auch Österreich ist nach einem 1:2 gegen Wales nicht dabei, Portugal darf dank eines 3:1 gegen die Türkei weiter hoffen. Zum Artikel

Bester Dinge

Kick it like Breitner. Eine Casting-Agentur sucht für einen Film über die wilden Zeiten des FC Bayern Laien-Schauspieler zwischen Haartapete und Kurzpasskunst. Zum Artikel