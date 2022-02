Von Philipp Saul

Das Wichtigste zum Coronavirus

Lauterbach will Robert-Koch-Institut Kompetenzen entziehen. Über Fragen zum Genesenenstatus will der Bundesgesundheitsminister künftig selbst entscheiden. "Sonst trage ich die politische Verantwortung für das Handeln anderer", sagt Lauterbach. Das RKI meldet etwa 220 000 Neuinfektionen in Deutschland und eine Inzidenz von 1401. Vor den Bund-Länder-Beratungen am Nachmittag spricht sich Lauterbach für Lockerungen mit Augenmaß aus. Der "Basisschutz" solle gewährleistet bleiben und "bei Bedarf ausgedehnt werden" können. Zum Artikel

EXKLUSIV Jede fünfte Mutter muss wegen Corona Arbeitszeit reduzieren. Um ihre Kinder zu betreuen, arbeiten gerade viele Frauen weniger. Immer mehr Menschen sind pandemiemüde und sehen das Krisenmanagement der Regierung so kritisch wie noch nie. Einer Umfrage zufolge waren im Januar nur 31 Prozent der befragten Arbeitnehmer und Selbstständigen mit der Politik zufrieden. Zum Artikel

Eine Zäsur, die sich schon länger abzeichnet. Bayerns Ministerpräsident Söder sah die Aufgabe des Staates lange darin, die Menschen vor dem Virus zu schützen. Jetzt spricht er vom "Team Freiheit" und verkündet großzügige Lockerungen. Nur konsequent, findet er. Zur Analyse (SZ Plus)

Wie Versagensängste unter Schülerinnen und Schülern zunehmen. Nach zwei Jahren Corona sind die Schuldebatten emotional wie am ersten Tag. Fabia Klein, Sprecherin des Landesschülerrats in Bayern, über psychische Nöte, die Angst vor einem positiven Schnelltest und Verpasstes, das sich kaum noch aufholen lässt. Zum Interview (SZ Plus)

EXKLUSIV Folge der Pandemie: 45 Millionen Menschen von Hungersnot bedroht

Was heute wichtig ist

Biden: Russischer Angriff auf die Ukraine immer noch möglich. Der US-Präsident sagt, die Informationen über einen russischen Rückzug seien noch nicht bestätigt. Russland beteuert, es sei kein Angriff geplant. Die Ukraine meldet Hackerangriffe auf staatliche Internet-Seiten und Staatsbanken. Kommissionspräsidentin von der Leyen sieht die Europäische Union auf verringerte Gaslieferungen aus Russland gut vorbereitet. Meldungen im Überblick

Prozess gegen Hauptverdächtigen des NSU 2.0 startet. Alexander M. soll mehr als hundert Drohbriefe geschrieben haben, nun wird ihm der Prozess gemacht. Doch für die möglichen Mittäter in Polizeikreisen interessiert sich die Justiz offenbar nicht. Denn auch nach fast einem Jahr Ermittlungen ist völlig unklar, wie der Mann aus Berlin an die gesperrten Adressen seiner Opfer im Frankfurter Raum kam. Das hessische LKA hat SZ-Informationen zufolge etliche Indizien gegen einen Polizisten aus Frankfurt zusammengetragen, zu einer Anklage kam es dennoch nicht. Zum Artikel (SZ Plus)

EU will eigenes Satelliten-Internet aufbauen. Europa soll damit unabhängig von privaten Anbietern wie Elon Musk bleiben. Profitieren sollen abgelegene Landstriche und das Militär. Zum Artikel

Fußball-Champions-League: Mbappé schießt PSG zum Sieg gegen Real. Paris verzweifelt bis in die Nachspielzeit hinein an Real-Torhüter Courtois. Dann hat der von Madrid umworbene Kylian Mbappé seinen großen Auftritt - und öffnet mit dem 1:0 das Tor zum Viertelfinale für PSG. Zum Artikel

Neuseeland verbietet Konversionspraktiken. Wer solche Therapien zur angeblichen Heilung von Homosexualität anwendet und damit Menschen ihrer sexuellen Identität beraubt, dem drohen künftig bis zu fünf Jahre Haft. Ministerpräsidentin Jacinda Ardern löst damit ein Wahlversprechen ein. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Besser sehr viel zu spät: In Mönchengladbach wird ein Buch nach 60 Jahren zurückgegeben. Samt Entschuldigungsbrief. Zum Artikel