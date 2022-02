Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

Ukraine-Konflikt: Scholz trifft Putin in Moskau. Für das Vier-Augen-Gespräch des Bundeskanzlers mit dem russischen Präsidenten sind mehrere Stunden angesetzt. Die Linkspartei schlägt Altkanzlerin Merkel als Vermittlerin vor. Die USA verlegen ihre Botschaftsgeschäfte von Kiew nach Lwiw an die polnische Grenze. Litauen fordert, die Nato müsse ihre Abschreckungsstrategie im Osten zügig anpassen. Die militärische Zusammenarbeit zwischen Russland und Belarus lasse darauf schließen, "dass beide Armeen heute praktisch vereint sind und ein einheitliches Kommando aus Moskau erhalten". Meldungen im Überblick

Polen bereitet sich auf das Schlimmste vor. Im Falle einer russischen Invasion in der Ukraine weiß Polen, dass seine Streitkräfte wenig ausrichten können. Warschau liefert Kiew Artillerie-Munition ebenso wie tragbare Boden-Luft-Raketen. Aber die militärische Hilfe ist eher eine symbolische Geste. Gleiches gilt für die Verlegung von Soldaten aus den USA und England nach Polen. Stattdessen will das Land Flüchtlinge aufnehmen und rechnet mit bis zu einer Million Menschen. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Misshandlungsvorwürfe: Politiker und NGOs fordern Abschiebestopp nach Rumänien. Nach Kroatien, Ungarn und Griechenland geraten Sicherheitskräfte eines weiteren EU-Landes in die Kritik, mit Gewalt gegen Migranten vorzugehen. Der Süddeutschen Zeitung liegen Dokumentationen von 27 Menschen auf der Flucht vor, die übereinstimmend von Polizeiübergriffen durch rumänische Sicherheitskräfte im vergangenen Jahr berichten. Es geht um Schläge mit Eisenstangen oder Tritte. Mehrere Betroffene berichten zudem von Pushbacks, also illegalen Zurückweisungen an der rumänisch-serbischen Grenze. Zum Artikel (SZ Plus)

Landkreis München: Ein Toter und viele Verletzte bei S-Bahn-Zusammenstoß. Bei Schäftlarn südlich von München kollidieren zwei mit insgesamt fast 100 Fahrgästen besetzte Züge auf einem eingleisigen Abschnitt. Bei dem frontalen Zusammenprall entgleist eine der S-Bahnen, beide bleiben aber aufrecht stehen. Zum Artikel

Olympische Spiele: Weidle verfehlt Medaille knapp. Die deutsche Abfahrerin ist 14 Hundertstel zu langsam und kommt nur auf Platz vier. Olympiasiegerin in der Abfahrt wird die Schweizerin Suter. Zum Artikel

Wie Mobilfunkanbieter die neuen Kündigungsfristen umgehen. Seit zwei Monaten können Kunden ihre Handy- und Internetverträge nach Ende der Mindestlaufzeit monatlich kündigen. Eigentlich. Doch einige Mobilfunkanbieter behaupten, anders als es im Gesetz steht, dass die Regeln für Altverträge nicht gelten. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Das Wichtigste zum Coronavirus

Bundesweite Inzidenz sinkt auf 1438. Die Zahl der Neuinfektionen gibt das Robert-Koch-Institut mit etwa 159 000 an. Weitere 243 Menschen sterben mit oder am Coronavirus. Zum Artikel

Trudeau setzt Notstandsgesetz in Kraft. Kanadas Premierminister reagiert auf die seit Wochen anhaltenden Trucker-Proteste gegen die Corona-Politik. Das 1988 verabschiedete, aber noch nie angewandte Gesetz gibt Trudeau kurzzeitig die Macht, Bürgerrechte außer Kraft zu setzen. Zum Artikel

Meinung: Was die Menschen spaltet, ist grottenschlechte politische Moderation. Die Bürger schätzen die Gefahr durch Omikron sehr unterschiedlich ein. Umso wichtiger wäre es, dass die Politik in dieser Phase der Pandemie für gesellschaftlichen Ausgleich sorgt. Doch das passiert in Deutschland nicht. Zum Kommentar

Bester Dinge

Alter Kieskram. Schottergärten sind Ästheten wie Umweltschützern ein Dorn im Auge. Ein Wettbewerb in Emden soll sie nun in blühende Landschaften verwandeln. Zum Artikel