Von Philipp Saul

Bundestagswahl

TV-Triell der Kanzlerkandidaten: Laschets Angriff verpufft. Der Kandidat der Union beginnt überraschend krawallig und geht seine Konkurrenten im Bereich Außenpolitik hart an. Doch auch die machen später einige Punkte. SPD-Kandidat Scholz inszeniert sich vor allem als Mann mit Überblick, der in langen Bögen denkt. Beim Thema Steuern und Steuererhöhungen geht die Runde eindeutig an die Grüne Baerbock. Eine kurz nach der Sendung veröffentlichte Umfrage weist Scholz als Sieger des Triells aus. Er liegt in der Gesamtwertung, aber auch bei Führungsqualität, Kompetenz und Sympathie vorne. Zum Artikel (SZ Plus)

Faktencheck zum TV-Triell. Baerbock, Laschet und Scholz wollen wenig Angriffsfläche bieten und Fehler vermeiden. Kontroversen gibt es dennoch. Ein Überblick über die wichtigsten Themen. Zum Artikel

Spahn fordert Strategiewechsel der Union im Wahlkampfendspurt. Man brauche "einen Wahlkampf, der die Unterschiede klarer macht", sagt der stellvertretende CDU-Vorsitzende angesichts desaströser Umfragewerte und nennt dabei die Themen Steuern, Klima und Integration. Spahn spricht sich auch dafür aus, mehr auf das Team hinter Kanzlerkandidat Laschet zu setzen. Zum Artikel

Was wichtig ist

Mehr als eine Million Menschen in den USA ohne Strom - mindestens ein Toter. Mit etwa 240 Kilometern pro Stunde trifft Hurrikan Ida auf die Küste von Louisiana und verursacht eine meterhohe Sturmflut. Der Mississippi fließt teilweise flussaufwärts. Ein Mann wird von einem Baum erschlagen. In New Orleans gehen alle Lichter aus. Es sei nicht damit zu rechnen, dass die Stromversorgung in Kürze wiederhergestellt werden könne, teilt ein Energieunternehmen mit. Das Ausmaß der Zerstörung ist noch nicht ersichtlich, aber Fotos und Videos lassen Schlimmes erahnen. Zum Artikel

Mehrere Raketen auf Flughafen Kabul abgefeuert. Medienberichten zufolge fliegen in der afghanischen Hauptstadt mindestens fünf Raketen aus der Gegend Chairchanah im Norden der Stadt in Richtung Flughafen. Über mögliche Opfer oder Schäden gibt es noch keine Informationen. Der Flughafen verfügt über ein Raketenabwehrsystem. Ob alle Geschosse abgefangen werden konnten, ist noch unklar. Zum Artikel

Inzidenz steigt auf 75,8. Das Robert-Koch-Institut registriert 4559 Corona-Neuinfektionen in 24 Stunden. Die sogenannte 3-G-Regel in Fernzügen wird Gesundheitsminister Spahn zufolge wohl nicht eingeführt werden. Demnach hätten nur noch Geimpfte, Genesene oder Getestete Züge nutzen dürfen. Bei einer Prüfung durch die Fachressorts sei es um die Frage gegangen, ob eine solche Regel in Zügen eine Rechtsgrundlage habe, ob sie praktikabel und umsetzbar sei und ob sie infektiologisch erforderlich sei. Zum Artikel

Aktuelle Zahlen zur Pandemie: Zur Übersicht in Grafiken

Wolfsburg gewinnt auch gegen Leipzig. Beim unterhaltsamen 1:0 beweist die Elf von Trainer van Bommel Geduld. Den entscheidenden Treffer erzielt Roussillon, weil RB-Torwart Gulacsi eine Hereingabe nur vor dessen Füße abwehren kann. Der VfL ist nach drei Spieltagen ohne Punktverlust Tabellenführer. Zum Artikel

Bester Dinge

Jetzt mal gaaanz langsam! In Paris gilt von Montag an fast überall Tempo 30. Warum das mitnichten Entschleunigung bedeutet - sondern fast schon an einen Geschwindigkeitsrausch grenzt. Zum Artikel