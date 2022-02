SZ am Morgen

Was man über die Suisse Secrets wissen muss

Von Juri Auel

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Was man über die Suisse Secrets wissen muss. Was steckt im Leak? Woher kommen die Daten? Warum sind geheime Konten für die Credit Suisse ein Problem? Antworten auf die wichtigsten Fragen. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Kontrollverlust am Paradeplatz. Die Credit Suisse ist eine Bank mit großer Geschichte, ihrem Gründer hat die Stadt Zürich sogar ein Denkmal gebaut. Doch das Geldhaus im Mittelpunkt der Suisse Secrets türmt seit Jahrzehnten Skandal auf Skandal. Eine Spurensuche im Herzen Zürichs. Zum Artikel (SZ Plus)

Biden und Putin grundsätzlich einig über baldiges Gipfeltreffen. Voraussetzung sei allerdings, dass Russland nicht vorher die Ukraine angreift. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen skizziert die Sanktionsmöglichkeiten der EU. Der ukrainische Botschafter wirft Deutschland unterdessen "Verrat" beim Thema Waffenlieferungen vor. Zum Artikel

Prozess gegen mutmaßliche Rechtsextreme wegen Waffenhandels. Am Landgericht München beginnt an diesem Montag der Prozess gegen drei Männer, die mit Waffen aus den Balkankriegen gehandelt und sich auch selbst solche beschafft haben sollen. Es geht um Pistolen, Pumpguns, Uzis und Kalaschnikows. Zum Artikel

Dortmund zerlegt Gladbach. Malen, Wolf, Moukoko, Can und zweimal Reus: Nach dem schwachen Auftritt in der Europa League besiegt der BVB Borussia Mönchengladbach mit 6:0. Zum Artikel

Berlin gegen Leipzig: Olmo versenkt die Hertha

Weitere wichtige Themen:

Das Wichtigste zum Coronavirus

Inzidenz steigt minimal an. Zuletzt war der Wert mehrere Tage lang zurückgegangen, jetzt beträgt er gerundet 1347. Das RKI registriert offiziell 73 867 Neuinfektionen. Zum Artikel

Den Wurzeln der "Querdenker" auf der Spur. Schon vor 100 Jahren predigten selbsternannte Apostel neue Lebensweisen - was lässt sich von ihnen über die heutige "Querdenken"-Bewegung lernen? Steffen Greiner hat nach historischen Verbindungen gesucht und Erhellendes zutage gefördert. Zum Artikel

Bester Dinge

So wild nach einem Erdbeerfund. Die Menschheit ist abgestumpft gegenüber immer neuen Rekorden. Es braucht schon eine 300 Gramm schwere Erdbeere, um eine israelische Gemeinde zu verzücken. Zum Artikel