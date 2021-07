SZ am Morgen

Von Julia Bergmann

Prozess gegen Ex-FPÖ-Chef beginnt. Etwas mehr als zwei Jahre, nachdem das Ibiza-Video Schockwellen durch Österreich gesandt und die türkis-blaue Regierung zum Scheitern gebracht hat, beginnt an diesem Dienstag vor dem Landesgericht für Strafsachen in Wien der erste Prozess, der sich daraus ergeben hat. Ex-FPÖ-Chef Strache drohen bis zu fünf Jahre Haft. Es geht um den Vorwurf der Bestechlichkeit und Bestechung. Zum Artikel (SZ Plus)

Merkel will EU-Beitrittsperspektive für Länder des Westbalkans. Dies liege im ureigenen Interesse der EU. "Wir wissen, dass es noch eine ganze Reihe von Schwierigkeiten zu überwinden gibt", sagt die Kanzlerin bei einem virtuellen Treffen mit den Staats- und Regierungschefs von Albanien, Nordmazedonien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Serbien und Kosovo sowie mit führenden EU-Vertretern. Es war die achte Westbalkan-Konferenz - Merkel hat diesen sogenannten "Berliner Prozess" 2014 ins Leben gerufen. Zum Artikel

Italien geht als Favorit ins Halbfinale gegen Spanien. Anfangs sollte die Zusammenarbeit im Nationalteam wie eine Therapie für den krebskranken Gianluca Vialli wirken. Dann verarzteten Trainer Roberto Mancini und sein Assistent ganz Italien. Nun geht "die mannschaftlichste Mannschaft aller Zeiten" als Favorit ins Halbfinale gegen Spanien. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Aktuelles zur Corona-Krise

EXKLUSIV Bundesaußenminister Maas für baldige Lockerungen. Wenn Impfangebote für alle verfügbar seien, gebe es "rechtlich und politisch keine Rechtfertigung mehr" für Einschränkungen, sagt der SPD-Politiker. Schon im August könne es soweit sein. Zum Artikel

RKI verzeichnet 440 Neuinfektionen. Damit verzeichnet das Robert-Koch-Institut 36 Positiv-Tests mehr als am Montag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 4,9 von 5,0 am Vortag. Zum Artikel

Auf der Suche nach dem Corona-Wundermittel. Die Firma Explicat Pharma aus Hohenbrunn bei München koordiniert die Forschung an einem Medikament, das schwere Verläufe von Covid-19 verhindern soll. Der Ansatz ist so vielversprechend, dass der Bund mit einer Million Euro einsteigt. Zum Artikel (SZ Plus)

Bester Dinge

Der Langfilm kehrt zurück. Tiktok-Videos dürfen ab sofort drei Minuten lang sein. Was bedeutet das für jemanden, der sich gerade erst mühsam die Welt der Tanzvideos erarbeitet hat Zum Artikel