Von Julia Hippert

Was wichtig ist

EXKLUSIV Mehr als 1,2 Milliarden Euro Steuern hinterzogen. Im vergangenen Jahr wurde in Deutschland so viel Geld an den Finanzbehörden vorbeigeschmuggelt wie seit 2017 nicht mehr. Die Opposition wirft insbesondere Finanzminister Scholz vor, dem Betrug zu lange zugesehen zu haben. Eine andere Straftat, der bandenmäßig organisierte Betrug mit Umsatzsteuer, wird in Deutschland bis heute kaum verfolgt. Die Einzelheiten von Cerstin Gammelin

EU-Minister beraten über Agrarreform. Es geht um fast ein Drittel des EU-Haushalts, um 270 Milliarden Euro für die Jahre 2023 bis 2027 und die Frage, wie dieses Geld künftig an die Bauern verteilt werden soll. Am Freitag einigten sich EU-Parlament und Ministerrat, nach gut sieben Monaten zäher Verhandlungen auf einen Kompromiss. Unter anderem wird ein Teil des Geldes nun an besondere Umweltauflagen geknüpft. Kritiker beklagen zu viele Ausnahmen. Mehr dazu von Björn Finke

Regionalwahl in Frankreich mit niedriger Beteiligung. Bei der zweiten Runde der Regionalwahlen geben zwei Drittel der Franzosen keine Stimme ab - so ausgeprägt war das Desinteresse bislang noch nie. Die Regierungspartei La République en Marche von Macron, aber auch Le Pens rechtsextreme Rassemblement National scheitern und können keine Region für sich gewinnen, Sieger sind Republikaner und Sozialisten. Die Details von Nadia Pantel

Fußball-EM: Belgien besiegt Portugal. Nach dem 1:0 gegen den Titelverteidiger feiern die Belgier den Einzug ins EM-Viertelfinale. Thorgan Hazard gelingt ein kunstvoller Flatterball, gegen Ende wird die zeitweise lethargische Partie extrem hitzig. Belgien trifft am Freitag in München auf Italien. Zum Spielbericht von Javier Cáceres

Oranje ergraut, Tschechien strahlt. Nachdem Abwehrchef Matthijs de Ligt die rote Karte sieht, schießt Tschechien zwei Tore und wirft die Niederlande nach einer starken Vorrunde überraschend aus dem Turnier. Mehr dazu von Ulrich Hartmann

Weitere wichtige Themen:

Die News zum Coronavirus

Landespolitiker fordern strengere Regeln für Urlaubsrückkehrer. Mit Blick auf die rasche Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Variante auch in Deutschland dringen immer mehr Länder-Regierungschefs darauf, Test- und Quarantäneregeln bei der Einreise aus dem Ausland zu verschärfen. Das Robert-Koch-Institut gibt die Sieben-Tage-Inzidenz mit bundesweit 5,6 an. Weitere Meldungen zum Coronavirus aus Deutschland

Luxemburgs Regierungschef nach EU-Gipfel positiv auf Corona getestet. Xavier Bettel habe milde Symptome und werde seine Arbeit von zuhause aus fortsetzen. Die luxemburgische Regierung stufe keinen anderen der Staats- und Regierungschefs, die zusammen mit Bettel am EU-Gipfel vergangene Woche teilgenommen haben, als enge Kontaktperson ein, so die Sprecherin des Luxemburgers. Weitere Meldungen zur weltweiten Corona-Lage

Außerdem wichtig:

Bester Dinge

Der Enkeltrick. Ein falscher Wasserwerker wollte eine Seniorin hereinlegen. Doch er hat die Rechnung ohne deren Enkel gemacht: Der war echt. Von Violetta Simon