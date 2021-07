Bisher führt die Bundesregierung in Spanien nur einzelne Städte und Regionen als Risikogebiete an.

Von Julia Hippert

Bericht: Bundesregierung erwägt, ganz Spanien als Risikogebiet einzustufen. Die Bundesregierung will einem Bericht der Funke Mediengruppe zufolge offenbar ganz Spanien von diesem Freitag an als Corona-Risikogebiet einstufen. Zudem soll Zypern zum Hochinzidenzgebiet erklärt und damit eine Quarantänepflicht für Reiserückkehrer eingeführt werden, die nicht geimpft oder genesen sind. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt am dritten Tag in Folge an. Weitere Meldungen zum Coronavirus in Deutschland

Wie die "Querdenker" nach der Pandemie weitermachen wollen. Wird sich die Protestbewegung auflösen? Nicht, wenn es nach dem "Querdenken"-Gründer Michael Ballweg geht. Sein Ziel sei eine Veränderung des politischen Systems. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel (CDU) warnt vor den Gefahren einer "neuen Form des Extremismus". Die Einzelheiten von Claudia Henzler

Corona weltweit: Biontech und Pfizer halten dritte Impfung für nötig

EXKLUSIV Städtetag legt Forderungen zur Rettung der Innenstädte vor. Fußgängerzonen und Innenstädte leiden seit Jahren unter der Konkurrenz des rasch wachsenden Onlinehandels. Die Lage vieler Geschäfte hat sich durch die Corona-Beschränkungen weiter verschlechtert. In einem Positionspapier fordert nun der Deutsche Städtetag: "Mieten runter, Menschen rein". Mehr dazu von Joachim Käppner

Haitis Interims-Premier kündigt Bildung einer Übergangsregierung an. Dabei ist nicht klar ist, ob Claude Joseph überhaupt die Befugnisse dafür hat. Nach Angaben der Polizei waren an dem tödlichen Attentat auf Präsidenten Jovenel Moïse 26 Kolumbianer und zwei US-Amerikaner haitianischer Herkunft beteiligt. Davon seien 15 Kolumbianer und die zwei US-Bürger festgenommen worden. Die Details von Christoph Gurk

Straßen und Keller nach heftigen Unwettern geflutet. Betroffen waren vor allem Teile von Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg. Im Ruhrgebiet wurde die Autobahn 42 bei Herne überschwemmt, zahlreiche Autos blieben im Wasser stecken. Zur Meldung

Steigende Temperaturen durch Klimawandel: Wie man den Sommer in der Stadt auch künftig aushalten kann

Olympia-Fackel erreicht Tokio. Einen Tag nach Japans Entscheidung, wegen steigender Infektionszahlen auch inländische Zuschauer von den Wettbewerben in der Hauptstadt auszuschließen, wird die Flamme im nahezu leeren Komazawa Olympic Park empfangen. Das nächste Mal wird sie wohl erst zu sehen sein, wenn mit ihr das olympische Feuer entfacht wird. Mehr dazu

Neuerlicher Corona-Notstand: Olympische Spiele finden ohne Zuschauer statt

Gutes Rad isch teuer. Eine Posse um ein geklautes Rennrad in Sonthofen belegt einmal mehr die These: Das Allgäu ist das Ostfriesland des Südens. Von Martin Zips