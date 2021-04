Am Sonntag gab CSU-Chef Markus Söder seine Bereitschaft zur Kanzlerkandidatur bekannt, schon am Montag aber hat die CDU folgende Botschaft für ihn: Tolles Angebot, die Partei lehnt dankend ab.

Von Philipp Saul

Was wichtig ist

Söder liegt in der Wirtschaftspolitik vor Laschet. Die Union kann Wirtschaft, so sehen das viele. Also muss der Kanzlerkandidat auch Wirtschaft können. In seiner Amtszeit als Ministerpräsident hat Söder wirtschaftlich einiges für Bayern herausgeholt. Mittelstand, Industrie und Forschung sind gut aufgestellt. Das ist ein Indiz dafür, dass es mit Söder auch im Bund klappen kann. Nordrhein-Westfalen steht nicht ganz so gut da, aber Laschet hat in seiner Regierungszeit Boden gutgemacht. Im Rennen um die Kanzlerkandidatur der Union und im Wahlkampf kann er zudem auf die Unterstützung von Merz und dessen wirtschaftsliberalem Lager hoffen. Zum Artikel

EXKLUSIV: EU-Politiker wollen Tarifverträge ausweiten. Das EU-Parlament diskutiert über einen brisanten Vorstoß. Alle Staaten, in denen die Tarifbindung unter 90 Prozent liegt, sollen Aktionspläne verabschieden müssen, um den Anteil der Beschäftigten zu erhöhen, deren Betrieb von Gehaltstarifverträgen abgedeckt wird. Die Abgeordneten drängen auch auf höhere Mindestlöhne. Arbeitgeber dürften die geplanten Änderungen erzürnen. Zum Artikel

Polizeichef: Tödlicher Schuss auf Afroamerikaner war Versehen. Nach dem erneuten Tod eines Schwarzen im US-Bundesstaat Minnesota deuten demnach Aufnahmen von Bodycams darauf hin, dass eine Polizistin statt eines Elektroschockers irrtümlich ihre Pistole gezogen hat. Zum Artikel

Iran wirft Israel Sabotage vor. Teheran macht Jerusalem für die Attacke auf eine Atomanlage verantwortlich. Iran sieht darin auch den Versuch, indirekte Verhandlungen mit den USA über ein Ende der Sanktionen zu torpedieren. Zum Artikel

Bundestag debattiert über Urheberrechtsreform. Vor zwei Jahren gingen Zehntausende Menschen gegen Uploadfilter auf die Straße. Nun sprechen die Abgeordneten darüber, wie das Internet trotz dieser Filter benutzbar bleiben kann. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Die News zum Coronavirus

Ärzte: Bisheriger Höchststand an Intensivpatienten wird schneller erreicht als erwartet. Bereits Ende April könnte eine Größenordnung von 6000 oder mehr Intensivpatienten erreicht werden. Intensivmediziner fordern, dass es mit der einheitlichen Notbremse schnell geht. Das RKI meldet 10 810 Neuinfektionen und 294 neue Todesfälle. Die Inzidenz steigt auf 140,9. Zum Artikel

"Die Impfstoffverschwendung kostet massiv Menschenleben." Mit feinen Spritzen und Geschick lassen sich aus einer Ampulle des Biontech-Vakzins oft sieben statt der vorgesehenen sechs Dosen entnehmen. Für dieses Verfahren aber gibt es keine Zulassung. Zum Artikel (SZ Plus)

Testpflicht für Betriebe kommt. Das will das Kabinett am Dienstag beschließen. Alle Betriebe, Einrichtungen und Verwaltungen, deren Mitarbeiter nicht im Homeoffice arbeiten, sollen ihren Beschäftigten mindestens einmal in der Woche einen Test anbieten. Zum Artikel

Studie: In Großbritannien entdeckte Variante ist offenbar nicht tödlicher. Zuvor hatte es teilweise die Annahme gegeben, die Variante B.1.1.7 sei nicht nur leichter übertragbar als die in Wuhan entdeckte Wildform des Virus, sondern könne auch zu einer höheren Sterblichkeit unter den Patienten führen. Zusätzliche Studien seien nötig, um die Erkenntnisse weiter zu bestätigen, schreiben die Forscher. Zum Artikel

Außerdem wichtig:

Bester Dinge

Bitte was? Wissenschaftssprache ist zu kompliziert für Laien? Für Wissenschaftler offenbar auch. Das ist eine neue Erkenntnis aus der Höhlenforschung. Zum Artikel