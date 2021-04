Ist das die neue "Normalität der Beteiligung"? Die beiden Parteivorsitzenden Armin Laschet, CDU (rechts) und Markus Söder, CSU, am Dienstagnachmittag bei ihrem Eintreffen vor dem Bundestag in Berlin.

Von Philipp Saul

Was wichtig ist

Unterstützung für Söder wächst. In der Bundestagsfraktion von CDU und CSU liefern sich die Anhänger von Söder und Laschet einen offenen Schlagabtausch. Während der Fraktionssitzung melden sich außergewöhnlich viele Abgeordnete zu Wort und bekennen dabei ihre Unterstützung für den bayerischen Ministerpräsidenten als Kanzlerkandidaten. Zum Artikel

Biden will US-Truppen noch in diesem Jahr aus Afghanistan abziehen. Der US-Präsident will die Soldaten bis zum 20. Jahrestag der Anschläge vom 11. September aus dem Land holen. Damit geben die USA auch den Fahrplan für den Rückzug der Bundeswehr vor. In Kabul löst die Ankündigung Nervosität aus. Biden will sich an diesem Mittwoch zum weiteren Fahrplan des Abzugs äußern. Zum Artikel

Im Fall Daunte Wright verantwortliche Polizistin und Polizeichef reichen Kündigung ein. Polizeichef Gannon hatte zuvor erklärt, er gehe davon aus, dass die Polizistin Potter den 20-Jährigen Schwarzen Wright bei einer Verkehrskontrolle versehentlich angeschossen hat. Er verstarb später. Nach ersten Erkenntnissen habe sie statt eines Elektroschockers (Taser) irrtümlich ihre Pistole gezogen. Der Fall hatte neue Proteste ausgelöst. Zum Artikel

WWF: EU ist mit Importen weltweit zweitgrößter Waldzerstörer. Insgesamt 16 Prozent der globalen Tropenabholzung im Zusammenhang mit internationalem Handel gingen auf das Konto der EU, prangert die Umweltschutzorganisation an. Für EU-Importe wurden zuletzt pro Jahr durchschnittlich Tropenwälder von der vierfachen Größe des Bodensees gerodet. Innerhalb der EU steht Deutschland ganz oben auf der Liste. Platz eins der "Weltrangliste der Waldzerstörer" nehme China mit 24 Prozent der globalen Tropenwaldzerstörung ein. Zum Artikel

Microsoft muss weitere Sicherheitslücken schließen. Betroffen ist erneut die E-Mail-Software Exchange Server, nachdem bereits im März Schwachstellen behoben werden mussten. Der Hinweis auf zwei neue Probleme kam vom US-Geheimdienst NSA. Zum Artikel

FC Bayern gewinnt in Paris und scheidet trotzdem aus. Im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals schießen die Münchner beim 1:0-Sieg ein Tor zu wenig zum Weiterkommen. Den einzigen Treffer erzielt Choupo-Moting. Auf der anderen Seite vergibt Paris beste Gelegenheiten. Zum Artikel

Die News zum Coronavirus

EXKLUSIV Die EU wird zu einem der größten Herausgeber von Anleihen in Europa. Die Kommission wird für bis zu 200 Milliarden Euro im Jahr Anleihen ausgeben, um damit den Corona-Hilfstopf zu füllen. Das Anleihevolumen sei vergleichbar mit dem der größten Mitgliedstaaten, heißt es in der Finanzierungsstrategie für den Fonds. Brüssels mächtiger Finanzbedarf wird den Markt für staatliche Anleihen in Europa verändern - vielleicht zum Nachteil Deutschlands. Die Negativ-Zinsen, von denen die Bundesregierung profitiert, könnten etwas kleiner werden. Zum Artikel

Bundesweite Inzidenz steigt auf 153,2. Das Robert-Koch-Institut registriert binnen 24 Stunden 21 683 Neuinfektionen und 342 neue Todesfälle. Die Beurteilung der Zahlen ist wegen der zurückliegenden Ferien und der Osterfeiertage noch immer schwierig. Kassenärzte fürchten, dass die Impfkampagne "massiv ins Stocken" geraten könne. Der Virologe Drosten hält neben der Corona-Notbremse weitere Maßnahmen für nötig. Zum Artikel

IT-Experten entdecken Sicherheitslücke in der Luca-App. Viele Bundesländer haben ihre Hoffnungen auf die Check-In-App gesetzt, die im Kampf gegen Corona helfen soll. Doch offenbar können Unbefugte die Bewegungshistorie anderer Nutzer auslesen. Zum Artikel

Bester Dinge

Ein Trampeltier als Ampeltier. In der Nähe der chinesischen Stadt Dunhuang nimmt eine Kamel-Ampel ihren Betrieb auf. Existiert mitten in der Wüste etwa ein Verkehrsnadelöhr? Zum Artikel