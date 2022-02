Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist

Sicherheitskonferenz im Schatten der Ukraine-Krise. In München werden an diesem Wochenende Hunderte hochrangige Militärs und Politiker erwartet. Auch wenn sie alle großen Themen der Außen- und Sicherheitspolitik diskutieren, so wird der Konflikt zwischen Russland und dem Westen die meiste Aufmerksamkeit binden. Anders als in den vergangenen Jahren schickt die russische Regierung diesmal allerdings keine Vertreter. Zum Artikel

Blinken und Lawrow einigen sich auf Treffen. Die Außenminister der USA und Russlands wollen Ende kommender Woche miteinander reden - aber nur, wenn es friedlich bleibt, wie Blinken sagt. US-Präsident Biden spricht an diesem Freitag mit seinen Verbündeten, darunter Bundeskanzler Scholz. Die EU-Kommission bietet den Mitgliedsstaaten Hilfe bei möglichen Evakuierungen aus der Ukraine an. Aktuelle Meldungen zur Ukraine-Krise

EXKLUSIV EU-Kommission will Rechtsstaatsmechanismus bald nutzen. Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs möchte die EU den Rechtsstaatsmechanismus schnell scharf stellen - "eher in zwei als in drei Wochen", heißt es in Brüssel. Die neue Regelung erlaubt es der Kommission, Zahlungen zurückzuhalten, wenn Rechtsstaatsdefizite im jeweiligen Land die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel gefährden. Dies könnte Ungarn und Polen treffen. Bis es für sie aber wirklich teuer wird, dürfte es noch dauern. Zum Artikel

Zahl der Toten nach Regen und Erdrutschen in Brasilien steigt auf mehr als 115. Unter den Opfern sollen mindestens 13 Kinder sein. In der Stadt Petrópolis nahe Rio de Janeiro wurden Dutzende Häuser von einer Schlammlawine zerstört. Neue Regenfälle lösen Besorgnis aus. Zum Artikel

Trump und seine Kinder sollen unter Eid aussagen. Ein Richter entscheidet, dass der frühere US-Präsident wegen möglichen Betrugs bei seinen Firmengeschäften befragt werden kann. Trump steht aber noch offen, gegen die Entscheidung vorzugehen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Das Wichtigste zum Coronavirus

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter. Der bundesweite Wert liegt jetzt bei 1371, das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 220 000 Neuinfektionen in 24 Stunden. Die womöglich schneller übertragbare Variante BA.2 von Omikron breitet sich nach Einschätzung des RKI in Deutschland merklich aus. Mehr als 200 Bundestagsabgeordnete unterstützen bisher einen Gruppen-Antrag für eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren. Zum Artikel

EXKLUSIV Die "Masketiere" von der CSU. Andrea Tandler soll sich bei ihren Vermittlerdiensten für teure Maskendeals auf gute Beziehungen in konservative Kreise berufen haben - und auf ihren Vater, den früheren CSU-Minister. Das ergibt sich aus Telefonaten, die die Staatsanwaltschaft abgehört hat, und aus der Auswertung von Handys und Chat-Gruppen. Belege für kriminelle Absprachen ergab die Lauschaktion keine. Zum Artikel (SZ Plus)

Wie es mit der Omikron-Welle weitergehen könnte. Der Höhepunkt der aktuellen Inzidenz-Kurve scheint erreicht zu sein, die Werte fallen. Ein genauerer Blick zeigt aber: Die Entwicklung ist regional sehr unterschiedlich und die Infektionszahlen steigen gerade in den besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen. Das wird auch die Zahl der Covid-19-Todesfälle erst einmal weiter steigern. Eine Analyse mit Grafiken. Zum Artikel (SZ Plus)

Bester Dinge

Er macht sich aus dem Staub. In Namibia bejubeln die Menschen den Swakop-Fluss: Er hat den Ozean erreicht. Das letzte Mal hatte er das vor elf Jahren geschafft. Zum Artikel