SZ am Morgen

"Ein Glücksfall": Olaf Scholz will bei seinem Besuch die große Nähe zur US-Regierung unter Beweis stellen - Aufnahme von einer Washington-Visite im vergangenen Juli.

Was wichtig ist und wird.

Von Julia Bergmann

Was heute wichtig ist

Scholz reist zum Antrittsbesuch nach Washington. Beim Treffen mit US-Präsident Biden will er zeigen, dass zwischen Deutschland und den USA alles wie geschmiert läuft. Dafür wird der Sozialdemokrat darlegen müssen, was seine Kanzlerschaft für die transatlantischen Beziehungen bedeutet. Zum Artikel

EXKLUSIV Euro: ESM-Chef Regling will Regeln bei Rettungsfonds ändern. "Der Euroraum braucht einen permanenten Stabilitätstopf, damit es nicht zu ausgewachsenen Krisen kommt", sagt der Chef des Rettungsfonds ESM. Er will den Staaten auch Ausnahmen von der Defizitgrenze von drei Prozent und eine Schuldengrenze von 100 statt 60 Prozent der Wirtschaftsleistung erlauben. Zum Artikel (SZ Plus)

Fußball: Senegal gewinnt erstmals den Afrika-Cup. Zweimal setzt sich Ägypten bei diesem Turnier im Elfmeterschießen durch, doch im Finale reicht es nicht. Denn Senegals Stürmer Mané verschießt zwar zu Beginn des Spiels aus elf Metern, holt das aber am Ende zum entscheidenden Treffer nach. Zum Artikel

Bundesliga: Mit Kruse geht's voran: Wolfsburg gewinnt 4:1 gegen Fürth

Aktuelles zur Corona-Krise

Bundesweite Inzidenz steigt auf 1426. Das RKI meldet 95 267 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Gesundheitsminister Lauterbach erwartet Lockerungen "deutlich vor Ostern". Im Herbst könne "der Spuk vorbei" sein, wenn es bis dahin eine Impfpflicht gebe. Außerdem warnt er: "Ich glaube nicht, dass Omikron die letzte Variante ist." Aktuelle Meldungen zum Coronavirus

Westernhagen postet demonstrativ ein Impf-Bild. Nachdem Impfgegner seinen Song "Freiheit" auf ihren Demos spielten, reagiert jetzt der Künstler mit einem simplen, aber klaren Statement auf Instragram. Zum Artikel

Bester Dinge

Shit happens. Manche Käuze lassen sich leichter umsiedeln, wenn ihr neuer Wohnort beschissen ist. Ja, das ist wörtlich zu nehmen. Zum Artikel