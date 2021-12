Von Julia Bergmann

Was heute wichtig ist

Scholz lehnt Reparationen für Polen entschieden ab. An der Forderung nach Entschädigung für Zerstörungen durch Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg hält Ministerpräsident Morawiecki beim Antrittsbesuch des Bundeskanzlers in Warschau fest. Scholz kontert mit "geschlossenen Verträgen" und einem Argument, das sich deutsche Politiker in Warschau bisher verkniffen hatten. Deutschland sei "auch weiter bereit und gewillt, sehr, sehr hohe Beiträge zur Finanzierung des Haushaltes der Europäischen Union zu leisten". Das habe auch im Osten Europas einen "großen wirtschaftlichen Aufschwung" ermöglicht. Auch anderen schwierigen Themen muss sich Scholz bei seinem Besuch stellen. Darunter Nord Stream 2 und der Streit um Rechtsstaatlichkeit in der EU. Zum Artikel

Baerbock zu Nord Stream 2: "Diese Pipeline kann so nicht genehmigt werden"

Nach drei Wahlen bekommt Bulgarien eine neue Regierung. Und zwar eine, die mit gewaltigen Ansprüchen antritt. Stimmt an diesem Montag noch wie geplant das Parlament zu, dann wird Kiril Petkow der neue Ministerpräsident des südöstlichen EU-Landes. Wofür seine Regierung stehen soll, das fasste er am Wochenende so zusammen: "Null Toleranz für Korruption und völlige Transparenz." Zum Artikel

EXKLUSIV Briefe könnten künftig später ankommen. Die Deutsche Post DHL befürwortet eine Aufweichung der strengen Vorgaben auf dem Briefmarkt. "Wenn wir eine nachhaltige Briefzustellung wollen, sollten wir Vorgaben für die Laufzeiten reduzieren", sagt der Vorstandsvorsitzende Frank Appel. Bislang sollen 95 Prozent aller Briefe spätestens am zweiten Tag ankommen. "Die Frage ist, ob das in Zeiten rückläufiger Sendungsmengen noch sinnvoll ist." Im Interview spricht er zudem über die aggressive Konkurrenz von Lieferdiensten und erklärt, wie Pakete klimaneutral transportiert werden könnten - und was das den Kunden kostet. Zum Artikel (SZ Plus)

ARD stellt Radio-Frequenzen um. Wer die Radioprogramme der ARD-Anstalten über Satellit oder Kabel empfängt, hört unter Umständen vom morgigen Dienstagmittag an nichts mehr. Er muss in seiner Anlage dann unter Umständen die Sender neu suchen. Für die große Mehrheit der Hörer, die UKW, DAB+ oder Livestreams nutzen, ändert sich aber nichts. Zum Artikel

Fürths erster Sieg in der Saison. Dem so lange glücklosen Aufsteiger gelingt beim 1:0 gegen Union Berlin der erste Bundesliga-Heimsieg und gleichzeitig der erste Sieg der laufenden Saison. Die Erleichterung ist riesig, der Treffer umstritten. Torschütze Nielsen verschaffte sich durch einen minimalen Schubser genau so viel Platz, wie nötig war, um den Torwart mit einem abgefälschten Kullerball zu überwinden. Zum Artikel

Frankfurt gewinnt 5:2 gegen Leverkusen. Die Eintracht kassiert gegen Bayer erst zwei Tore und dreht dann sagenhaft auf. Der Ex-Frankfurter Lukas Hradecky stand im Bayer-Tor zeitweise unter Dauerbeschuss - weil seine Vorderleute völlig von der Rolle waren. Zum Artikel

Außerdem wichtig:

"Interview mit einem Vampir": Schriftstellerin Anne Rice ist tot

Aktuelles zur Corona-Krise

Welche Fragen bei der Impfpflicht noch offen sind. Eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen ist beschlossen, bald soll eine allgemeine kommen. Doch bevor Bundestag und Bundesrat eine solche beschließen, wäre eine tiefgehende Grundsatzdebatte wichtig. Denn juristisch stellt sie nach Meinung von Experten eine "tektonische Verschiebung" dar - und viele Punkte sind ungeklärt. Bisher ist zum Beispiel nicht ausgeschlossen, dass Impfverweigerer nicht doch in Haft kommen könnten. Zum Artikel (SZ Plus)

Inzidenz sinkt weiter - auf nun 389,2. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI innerhalb eines Tages 21 743 Corona-Neuinfektionen. Experten gehen derzeit allerdings von einer merklichen Untererfassung aus. Die Gesundheitsminister der Länder fordern ein Ende der Testpflicht für dreimal Geimpfte. Alle Meldungen aus Deutschland

Neuer Corona-Expertenrat für Bundesregierung. Noch in dieser Woche soll das Beratergremium seine Arbeit aufnehmen, ihm sollen 19 Forscherinnen und Forscher aus unterschiedlichen Disziplinen angehören. Darunter sind auch die beiden Virologen Christian Drosten und Hendrik Streeck, deren Verhältnis als angespannt gilt. Zum Artikel

Bester Dinge

Jahrelang gereifte Kochkunst. Eine Website sammelt Kurzfilme von kochenden Großmüttern und ihren Rezepten, damit es endlich wirklich wie bei Oma schmeckt. Nur bei welcher noch mal genau? Zum Artikel