Scholz will unpolitische Entscheidung über Nord Stream 2. Bundeskanzler Scholz hat sich dagegen ausgesprochen, die Betriebserlaubnis für die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 mit den Bemühungen um eine Deeskalation in der Ukraine-Krise zu verknüpfen. Es handele sich um ein privatwirtschaftliches Vorhaben, wie er nach dem EU-Gipfel in Brüssel betonte. Für die Inbetriebnahme sei nun noch in einem Teilaspekt die Übereinstimmung mit europäischem Recht zu klären. Darüber entscheide ganz unpolitisch eine Behörde in Deutschland. Die Sanktionen gegen Russland haben die Staats- und Regierungschefs verlängert. Frankreich und Deutschland wollen in Energiefragen stärker zusammenarbeiten. Zum Artikel

Erster Gipfel für Kanzler Scholz: Brüsseler Nächte sind lang. Die Corona-Krise, hohe Energiepreise und russische Provokationen: Die Themen auf Scholz' erstem Gipfel in seiner neuen Funktion sind ernst, aber der Kanzler wird mit vielen Freundlichkeiten empfangen. Auf die Schwärmereien seines Kollegen reagiert er gewohnt kühl und macht dann eine Erfahrung, die typisch ist für solche Treffen: der Zeitplan verschiebt sich. Zum Artikel

CDU gibt Ergebnis ihrer Urwahl bekannt. Fast zwei Drittel der etwa 400 000 Parteimitglieder haben die Chance genutzt, ihren nächsten Vorsitzenden mitzubestimmen. Das Ergebnis soll am Nachmittag vorliegen. Als Favorit für die Nachfolge Armin Laschets gilt Friedrich Merz, neben ihm bewerben sich Norbert Röttgen und Helge Braun. Erreicht keiner der drei Kandidaten eine absolute Mehrheit, kommt es zur Stichwahl zwischen den beiden Bestplatzierten. Zum Artikel

Wie Kim Jong-un über Nordkorea herrscht. Als heute vor zehn Jahren sein Vater starb, sagten Beobachter das Ende des Regimes in dem abgeschotteten Land vorher. Doch seitdem hat der Diktator die Methoden der Unterdrückung noch verfeinert. Erstes Ziel seiner Politik ist der Machterhalt der Kim-Dynastie. Zugleich geht es seiner Volksrepublik schlecht, wegen der Coronavirus-Angst ist sie isolierter denn je. Zum Artikel (SZ Plus)

Was eine Impfpflicht bewirken kann. Indonesien, Turkmenistan, demnächst Österreich - in sehr unterschiedlichen Ländern müssen sich Menschen gegen das Coronavirus immunisieren lassen. Ein Überblick zeigt, welche Erfahrungen dort gemacht worden sind und dass eine solche Vorschrift kein Allheilmittel ist. Zum Artikel (SZ Plus)

Sachsen macht Sorgen. In Freiberg verzweifeln viele an ihren Mitmenschen, die ja nicht nur spazieren gehen, sondern die Gesellschaft als Ganzes bedrohen. Von einer Radikalisierung, die auch die Geheimdienste beunruhigt. Zur Reportage (SZ Plus)

US-Gesundheitsbehörde rät von Johnson & Johnson ab. Das Risiko einer Hirnthrombose in Zusammenhang mit dem Präparat von Johnson & Johnson sei höher als bislang bekannt. Die EU empfiehlt, sich spätestens sechs Monate nach der zweiten Spritze boostern zu lassen. Meldungen aus aller Welt

48 Millionen Euro Provision durch Maskendeals für Andrea Tandler. Bei den Maskenaffären in Bayern bietet sich damit ein neues Rechenmaß an. Die Provision für Tandler, Tochter des CSU-Granden Gerold Tandler, zusammen mit einem Partner, entspricht dem zwanzigfachen dessen, was die langjährigen CSU-Politiker Sauter und Nüßlein für vergleichbare Deals bekommen haben. Zum Artikel

1306 Stummelbeinchen. Die Welt ist wieder in Ordnung: Tausendfüßer tragen ihren Namen zu Recht! Zum Artikel