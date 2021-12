Von Julia Bergmann

Was heute wichtig ist

Scholz wirbt in seiner Neujahrsansprache um Zusammenhalt. Kanzler Scholz beschwört in seiner ersten Neujahrsansprache noch einmal den Aufbruch. Doch einen Großteil der Rede verwendet er auf das Thema Corona und einen Aufruf zum Impfen. Auch wirbt er um Zuversicht: "Was ich überall wahrnehme, das ist eine riesige Solidarität, das ist überwältigende Hilfsbereitschaft, das ist ein neues Zusammenrücken und Unterhaken", heißt es in einem vorab verbreiteten Manuskript der Rede. Zum Artikel

Ukraine-Konflikt: Biden fordert Putin zu Deeskalation auf. Der US-Präsident droht in einem Telefonat mit "einschneidenden" Wirtschaftssanktionen, sollte Russland in der Ukraine einmarschieren. Sein russischer Kollege wiederum warnt vor einem "vollständigen Bruch" in den russisch-amerikanischen Beziehungen, sollte Washington neue Sanktionen verhängen. Zum Artikel

Italiens Geburtenrate ist so niedrig wie seit 1919 nicht mehr. Die Zahlen zur italienischen Geburtenrate für 2021 sind ernüchternd: 1,17 Kinder pro Frau. In keinem Land Europas ist die Rate niedriger. Geht das so weiter, schreibt das italienische Statistikamt Istat, werde Italien in absehbarer Zeit zehn Millionen Einwohner weniger zählen. Die Pandemie hat die Krise noch verschärft. Premier Draghi sagt, die Jungen bräuchten drei Dinge, damit sie sich für Kinder entscheiden würden: eine sichere Arbeit, eine Wohnung und einen fürsorglichen Staat. Zum Artikel (SZ Plus)

Facebook-Konzern versuchte, Frances Haugen zu diskreditieren. Lobbyisten des Unternehmens versuchten einem Bericht des Wall Street Journal zufolge, Parlamentarier und Interessensgruppen zu verunsichern. Dabei wurde versucht, Haugen als unbedeutende Angestellte, die keinen Zugang zur Entscheidungsebene hatte, und als Marionette der US-Demokraten darzustellen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Aktuelles zur Corona-Krise

Inzidenz steigt weiter auf 214,9. Der Wert steigt den zweiten Tag in Folge. Allerdings könnten die Daten aufgrund der geringen Zahl von Meldungen während der Feiertage ein unvollständiges Bild abgeben. Virologen zeigen sich aber vorsichtig optimistisch für die weitere Entwicklung der Pandemie. Alle Meldungen aus Deutschland und der Welt

Soldat nach Drohvideo festgenommen. Die Polizei fasst den Mann am Odeonsplatz. In einem Clip hatte er zuvor ein Ende der Corona-Vorschriften verlangt, unter anderem die vorgeschriebene Impfung für Soldaten. Der Mann soll bereits in der Vergangenheit wegen der Corona-Maßnahmen Gewalt angedroht und zum Kampf aufgerufen haben. Zum Artikel

Zu guter Letzt

Wo bleibt die Monsteraffen-Apokalypse? Militärputsch, "neue Weltordnung", Trump-Scheidung: Für das Jahr 2021 trafen Esoteriker, Querdenker und Verschwörungstheoretiker jede Menge Vorhersagen. Zeit für einen Faktencheck. Zum Artikel