Von Julia Bergmann

Was heute wichtig ist

Bundeskanzler Scholz besucht Kiew. Am Tag darauf will Scholz Moskau besuchen. Ungewiss ist, ob der Besuch noch rechtzeitig kommt, um die Invasion zu verhindern. Allein die Möglichkeit, Scholz könnte der letzte westliche Regierungschef sein, den Putin vor einem Invasionsbefehl sieht, lastet nur gut zwei Monate nach seinem Amtsantritt schwer auf dem Kanzler. Zum Artikel (SZ Plus)

Pécresse fordert Macron heraus. Die von den rechtsbürgerlichen Républicains im Dezember parteiintern gekürte Kandidatin hält in Paris ihr erstes großes Kampagnen-Meeting ab. Die Konservative setzt auf rechte Identitätspolitik - und hat bei der Präsidentschaftswahl im April gute Chancen. Zum Artikel

Deutz: Streit um Frauenquote eskaliert. In der Kölner Firma, die schwere Dieselmotoren für Bagger oder Trecker baut, debattierten vor allem Männer auf höchster Ebene über die neue gesetzliche Frauenquote für Vorstände. Die firmentinterne Debatte läuft derart aus dem Ruder, dass zwei Spitzenmänner ihre Posten verlieren: der Vorstandschef und der Aufsichtsratsvorsitzende. Zum Artikel

Los Angeles Rams gewinnen 56. Super Bowl. Als erst zweites Team gelingt den Kaliforniern der Triumph im heimischen Stadion - sie verhindern damit den ersten NFL-Titel der Cincinnati Bengals. Zum Artikel

Außerdem wichtig:

Alexander Kluge wird 90: Die Ein-Mann-Guerilla (SZ Plus)

Aktuelles zur Corona-Krise

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 1460. Den zweiten Tag in Folge nimmt der Wert ab, die Aussagekraft der Daten ist allerdings eingeschränkt. Der Corona-Expertenrat hält Lockerungen unter bestimmten Bedingungen für möglich. Alle Meldungen zum Coronavirus

"In einzelnen Häusern wird es Aufnahmestopps geben". Marc-Alexander Burmeister, Deutschland-Chef des größten privaten Pflegeheimbetreibers Korian, plädiert im Interview für eine allgemeine Impfpflicht. Durch die einrichtungsbezogene würden Pflegekräfte lediglich stigmatisiert. Denn wer nicht in in diesem Breich arbeite, zahle vielleicht ein Bußgeld, aber die Pflegenden würden ihren Job und damit ihre Existenzgrundlage verlieren. Zum Artikel (SZ Plus)

Bester Dinge

Sei mein Valentin. Vielen Leuten geht der Valentinstag auf die Nerven. Für andere findet er sogar täglich statt, und meist fühlt sich das gar nicht schlecht an. Zum Artikel